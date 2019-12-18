Политика

Российская газетаРоссийская газетаBloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2". Вашингтон осознает невозможность помешать завершению строительства.
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«Слишком запоздали»: США признали бессилие в попытках помешать «Северному потоку — 2»

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В США признали, что не смогут остановить «Северный поток-2»

РЕН ТВвчера в 22:58

В США признали, что не смогут помешать завершению «Северного потока - 2»

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ТАССвчера в 22:32
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Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

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Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
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Впервые в истории Лиги чемпионов в 1/8 финала участвуют только представители пяти ведущих чемпионатов Старого света.
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NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
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На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
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Накануне близкие Анастасии Заворотнюк поделились в официальном Instagram-аккаунте, созданном специально для поддержки любимой актрисы, снимками неизвестных мужчин, которые якобы преследуют знаменитость.
VSE42.RU вчера в 22:21
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Ростеху не дают сфокусироваться на камерах

Именно "Ростех", по данным "Ъ", обратился к главе государства с идеей создания единого оператора.
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Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru вчера в 10:14
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 11:01
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«Питтсбург Пингвинз» победил «Калгари Флэймз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. В составе победителей отличились Джон Марино, Брайан Раст, Евгений Малкин и Крис Летанг, у проигравших гол забил Джонни Годро.
Sport24.ru вчера в 23:30
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Политика

Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС

Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
ТАСС вчера в 17:28
Общество

ВЭФ: Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 81-е место в мире в рейтинге гендерного равенства, составленного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Газета.Ru вчера в 08:49
Экономика

Частным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам

Законопроект Минприроды о либерализации доступа частных золотодобытчиков к крупным российским недрам, не согласован в правительстве и может быть не принят.
News.ru вчера в 23:30
Политика

Германия готовит США санкционный удар за «Северный поток-2»

Правительство Германии готовится к возможным санкциям американской стороны в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Вестник Кавказа вчера в 11:03
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Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Общество

МИД Японии потребовал от РФ освободить задержанные пограничниками суда

Пять японских рыболовецких судов, которые были задержаны для досмотра российскими пограничниками в акватории Курильских островов, должны быть освобождены.
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Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
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«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
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Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе

Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Известия вчера в 04:45
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Армия и оружие

В Генштабе рассказали о дивизиях и бригадах в составе ВС России

На вопрос военного атташе Великобритании Герасимов ответил, что опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что нет однозначного подхода к выбору бригадной или дивизионной структуры, так как всё зависит от особенностей и условий их применения.
Известия вчера в 22:59
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У британской девочки обнаружили болезнь Бенджамина Баттона

News.ru вчера в 09:23
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Хирург раскрыл секрет молодости 72-летней Софии Ротару

Пластический хирург объяснил, почему певица София Ротару в свои 72 года выглядит так молодо.
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Политика

Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России

Торговая палата США считает, американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб, в случае принятия законопроекта, который, наряду с другими ограничениями, предполагает введение санкций против суверенного долга России, говорится в письме организации.
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Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.
РБК вчера в 23:00
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