Политика
Российская газетаBloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2". Вашингтон осознает невозможность помешать завершению строительства.
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«Слишком запоздали»: США признали бессилие в попытках помешать «Северному потоку — 2»
Комсомольская правдавчера в 23:36
В США признали, что не смогут помешать завершению «Северного потока - 2»
Московский Комсомолецвчера в 23:13
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:12, Ашберн
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Футбол
Определились пары по итогам жеребьевки Лиги чемпионов
Впервые в истории Лиги чемпионов в 1/8 финала участвуют только представители пяти ведущих чемпионатов Старого света.
Космос
NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат
NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
Экономика
Стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы
На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк сообщили о преследовании актрисы неизвестными
Накануне близкие Анастасии Заворотнюк поделились в официальном Instagram-аккаунте, созданном специально для поддержки любимой актрисы, снимками неизвестных мужчин, которые якобы преследуют знаменитость.
Экономика
Ростеху не дают сфокусироваться на камерах
Именно "Ростех", по данным "Ъ", обратился к главе государства с идеей создания единого оператора.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Хоккей
«Питтсбург» победил «Калгари», Малкин забил 400-й гол в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» победил «Калгари Флэймз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. В составе победителей отличились Джон Марино, Брайан Раст, Евгений Малкин и Крис Летанг, у проигравших гол забил Джонни Годро.
Общество
Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
Политика
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
Общество
ВЭФ: Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 81-е место в мире в рейтинге гендерного равенства, составленного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Экономика
Частным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам
Законопроект Минприроды о либерализации доступа частных золотодобытчиков к крупным российским недрам, не согласован в правительстве и может быть не принят.
Политика
Германия готовит США санкционный удар за «Северный поток-2»
Правительство Германии готовится к возможным санкциям американской стороны в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Общество
МИД Японии потребовал от РФ освободить задержанные пограничниками суда
Пять японских рыболовецких судов, которые были задержаны для досмотра российскими пограничниками в акватории Курильских островов, должны быть освобождены.
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Кино
Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Происшествия
Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе
Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о дивизиях и бригадах в составе ВС России
На вопрос военного атташе Великобритании Герасимов ответил, что опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что нет однозначного подхода к выбору бригадной или дивизионной структуры, так как всё зависит от особенностей и условий их применения.
Общество
У британской девочки обнаружили болезнь Бенджамина Баттона
Шоу-бизнес
Хирург раскрыл секрет молодости 72-летней Софии Ротару
Пластический хирург объяснил, почему певица София Ротару в свои 72 года выглядит так молодо.
Политика
Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России
Торговая палата США считает, американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб, в случае принятия законопроекта, который, наряду с другими ограничениями, предполагает введение санкций против суверенного долга России, говорится в письме организации.
Экономика
Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр
Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.