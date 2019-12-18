Политика

Российская газетаРоссийская газетаBloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2". Вашингтон осознает невозможность помешать завершению строительства.
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СМИ узнали о признании США бесполезности мер против «Северного потока-2»

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