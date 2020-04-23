Экономика
ТАССBloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте. Об этом сообщило в среду со ссылкой на два источника агентство Bloomberg.
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США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
Коммерсантъвчера в 18:51
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В России появится единый центр для контроля водителей, в котором будет собрана информация со всех дорожных камер по стране.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".
Интерфакс 06:08
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В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
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Россия начала продвигать бронемашины на платформе "Бумеранга" на экспорт.
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Каждый четвертый россиянин изменил планы на майские праздники и лето
Каждый четвертый житель России (26%) решил поменять свои планы на майские каникулы и летний отдых, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Газета.Ru 04:47
Общество
Китайский Харбин закрыли на въезд из-за коронавируса
Город стал центром второй волны распространения инфекции в Китае. Китайский Харбин закрыли на въезд после роста заболевших коронавирусом.
Телепорт вчера в 21:50
Общество
В Кремле назвали время пика эпидемии коронавируса в России
К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения, – сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNBC.Песков добавил, что коронавирус представляет собой существенную угрозу для многих стран, это вызов для всех, а не только для Путина и России.
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Экономика
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Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
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Коммерсантъ вчера в 14:03
Общество
Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве
Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
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