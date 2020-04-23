Экономика
ТАССBloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте. Об этом сообщило в среду со ссылкой на два источника агентство Bloomberg.
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США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
Коммерсантъвчера в 18:51
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Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные — в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
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Сотрудники реанимации ожогового центра в Красноярске попали в карантин
Сотрудники реанимации краевого ожогового центра в Красноярске отправлены на карантин из-за пациента с COVID-19, который скончался в лечебном учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской краевой больницы.
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Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
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В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
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Дни24 вчера в 10:00
Общество
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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
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РИА Новости вчера в 21:33
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В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка
Спасатели нашли живыми двоих мужчин и восьмилетнего мальчика, которые пропали на зимнике на севере Иркутской области.
ТАСС 02:24
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Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса
Китайские ученые пришли к выводу, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация лекарств лопинавира и ритонавира не являются эффективными средствами для лечения пациентов с легкой и средней формами COVID-19.
Известия вчера в 22:33
Общество
В Саратовской области выявлено 190 случаев заболевания коронавирусом
В Саратовской области число выявленных случаев заболевания коронавирусом достигло 190.
Российская газета вчера в 03:15
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Газета.Ru вчера в 19:34
Авто
В России начали продавать новые советские автомобили
Продажи новых автомобилей в нашей стране падают из-за ослабления рубля и экономического кризиса, но это не помешало предприимчивому рязанцу открыть продажу раритетных советских машин.
SpeedMe 01:21
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Экономика
ЦБ раскритиковал предложения министра ЕЭК Глазьева
Руководство Банка России (ЦБ) направило в Минэкономики письмо с критикой инициативы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
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Lenta.ru вчера в 01:56
Космос
Где время идет быстрее, когда оно закончится и кто живет в прошлом
Кстати, Большой взрыв и запуск всех процессов формирования вселенной разделяет так называемое планковское время - квант времени, самое малое значение.
Популярная механика вчера в 09:16
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Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Происшествия
Замглавы Департамента культуры Москвы найден мёртвым в Крыму
Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, о пропаже которого сообщили ранее, найден мёртвым в Крыму.
RT на русском вчера в 08:09
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Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Экономика
ЦБ обвинил НВКбанк в выводе активов
22 апреля 2020 года Центробанк РФ сообщил, что во время обследования АО «Нижневолжский коммерческий банк» (НВКбанк, лицензия отозвана 24 января 2020 года) обнаружил признаки вывода активов путём кредитования компаний с сомнительной платёжеспособностью или заведомо не обладающих способностью исполнить обязательства.
Саминвестор 03:01
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Chevrolet начал поставлять модель, которая дешевле Lada Granta
На рынке Казахстана Chevrolet Damas и Chevrolet Labo стоят дешевле, чем самая доступная версия Lada Granta.
iReactor вчера в 15:11
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Академик РАН усомнился в искусственном происхождении коронавируса
Академик РАН поставил слухи об искусственном происхождении коронавирусной инфекции под сомнение.
Gazeta.SPb 00:28
Здоровье
Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой
Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на автомобиле скорой помощи.
Коммерсантъ вчера в 16:51