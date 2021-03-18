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Коммерсантъ

Bloomberg: США рассматривают новые санкции против «Северного потока-2»

Новые санкции администрации президента США Джо Байдена, связанные с газопроводом «Северный поток-2», могут коснуться оператора проекта строительства — швейцарской компании Nord Stream 2 AG, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.В источнике
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С чего всё началось
Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения санкций против компании-оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG, сообщает в четверг, 18 марта, Bloomberg
 со ссылкой на информированные источники.

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