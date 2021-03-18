Bloomberg: США рассматривают новые санкции против «Северного потока-2»
Новые санкции администрации президента США Джо Байдена, связанные с газопроводом «Северный поток-2», могут коснуться оператора проекта строительства — швейцарской компании Nord Stream 2 AG, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения санкций против компании-оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG, сообщает в четверг, 18 марта, Bloomberg
со ссылкой на информированные источники.
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Байден рассматривает введение санкций против оператора Nord Stream 2
Московский Комсомолецвчера в 15:11