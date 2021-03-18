Регулятор ЕС не нашел связи между прививкой AstraZeneca и тромбозами

Экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.