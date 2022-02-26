Будьте в Плюсе

Bloomberg: США рассматривают возможность введения санкций против Банка России

В США готовят санкции против резервов в размере 643 миллиардов долларов, якобы накопленных Банком России перед началом специальной операции в Донбассе.
Lenta.ru
Ограничения могут быть направлены на $643 млрд, которые Россия накопила накануне военной операции на Украине.
Коммерсантъ
Окончательное решение пока не принято, но администрация президента США Джо Байдена рассматривает все возможные варианты для сдерживания Путина от дальнейших разрушений на Украине, сообщили источники агентства.
РБК
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: США рассмотрят санкции против ЦБ России в связи с военной операцией на Украине
РБК11:38
Bloomberg: власти США обсуждают санкции против Центробанка России наряду с другими
BFM.ru11:48
Bloomberg: США рассматривают санкции против Банка России
Газета.Ru09:39
Bloomberg: США рассматривают санкции против российского Центробанка
RT на русском10:02
Bloomberg: США рассматривают санкции против ЦБ
ТАСС10:00
Bloomberg: США рассматривают возможность введения санкций против Банка России
Lenta.ru10:06
Bloomberg сообщил о возможных санкциях США в отношении Банка России
Интерфакс09:39

Интересное

Импортеры стали отказываться от поставок новых автомобилей в РФ с 24 февраля 2022 года

В связи со сложной ситуацией «по всем индикаторам», немецкая марка Audi останавливает отгрузки автомобилей в адрес российских дилеров с 24 февраля.
Тарантас Ньюсвчера в 23:27

Минобороны получило приказ о наступлении по всем направлениям на Украине

Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 25 февраля Владимир Путин дал силам специальной военной операции приказ остановить наступление, так как ожидались переговоры с украинской стороной.
РБК12:04

Президент США Байден: альтернативой санкциям против России стала бы новая мировая война

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России в связи с событиями на Украине стало бы начало "третьей мировой войны".
РИА Новости13:19

Петицию о референдуме по вступлению в НАТО передадут в финский парламент

Гражданская инициатива о проведении референдума о вступлении Финляндии в НАТО всего за несколько дней набрала более 50 тыс. подписей и теперь может быть рассмотрена парламентом.
ТАСС12:55

Аксенов: ВС России ликвидировали украинскую дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Специалисты Министерства обороны России ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году в Херсонской области для перекрытия подачи воды в Крым, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости11:16

Зеленский заявил, что призвал генсека ООН Гутерреша лишить Россию права голоса в Совбезе

Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине "геноцидом", при этом у генсека нет таких полномочий.
РИА Новости13:18

В городе Ровеньки в ЛНР прогремел взрыв на нефтебазе, власти не исключили атаку ВС Украины

В городе Ровеньки в ЛНР произошёл взрыв на нефтебазе, начался пожар, местные власти не исключают возможность ракетной атаки, сообщил РИА Новости представитель властей ЛНР.
РИА Новости13:29

Канцлер ФРГ Шольц: Германия отправит на Украину противотанковое оружие и 500 ракет Stinger

Ранее сообщалось, что Германия разрешила Нидерландам отправить на Украину 400 единиц противотанкового оружия германского производства.
Газета.Ru13:39

Зеленский заявил, что Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лидер Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией.
RT на русском12:57

Телеканал «Пятница» прекращает сотрудничество с производителем проекта «Орёл и решка»

Телеканал «Пятница» прекращает сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит для канала проект «Орёл и решка».
RT на русском12:25