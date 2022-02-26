Окончательное решение пока не принято, но администрация президента США Джо Байдена рассматривает все возможные варианты для сдерживания Путина от дальнейших разрушений на Украине, сообщили источники агентства.
Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 25 февраля Владимир Путин дал силам специальной военной операции приказ остановить наступление, так как ожидались переговоры с украинской стороной.
Специалисты Министерства обороны России ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году в Херсонской области для перекрытия подачи воды в Крым, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине "геноцидом", при этом у генсека нет таких полномочий.