Окончательное решение пока не принято, но администрация президента США Джо Байдена рассматривает все возможные варианты для сдерживания Путина от дальнейших разрушений на Украине, сообщили источники агентства.
Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Специалисты Министерства обороны России ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году в Херсонской области для перекрытия подачи воды в Крым, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.