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Bloomberg: США рассматривают возможность введения санкций против Банка России

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В США готовят санкции против резервов в размере 643 миллиардов долларов, якобы накопленных Банком России перед началом специальной операции в Донбассе.
Lenta.ru
Ограничения могут быть направлены на $643 млрд, которые Россия накопила накануне военной операции на Украине.
Коммерсантъ
Окончательное решение пока не принято, но администрация президента США Джо Байдена рассматривает все возможные варианты для сдерживания Путина от дальнейших разрушений на Украине, сообщили источники агентства.
РБК
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
Lenta.ru

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