Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
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Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

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Захарова отреагировала на резолюцию Польши о начале Второй мировой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
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