Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
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США создадут спецподразделение в Тихом океане для противодействия России и Китаю

Коммерсантъ05:56

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WADA обратилось в спортивный арбитраж для решения спора с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с иском в отношении Российского антидопингового агентства.
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В Иране удары по базам США назвали началом крупной операции

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Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
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Медведев прокомментировал свой удар ракеткой по судейской вышке

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал эпизод с ударом по судейской вышке ракеткой во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
RT на русском вчера в 14:19
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Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 17:27
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NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

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ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе

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Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
РБК 03:20
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

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РБК 04:11
Происшествия

Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
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«КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
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Происшествия

В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
РБК 04:49
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Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека

Медики назвали признаки отсутствия у человека рака.
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Общество

Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика

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Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего визита в Москву 11 января может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным обострение отношений США и Ирана, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 05:51
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