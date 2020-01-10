Армия и оружие
РИА НовостиBloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
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Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Спорт
WADA обратилось в спортивный арбитраж для решения спора с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с иском в отношении Российского антидопингового агентства.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна постарается родить ему пятерых детей
Брухуновой предложили родить Петросяну сразу пятерых детей. Татьяна смутилась, а затем сообщила, что будет стараться.
Армия и оружие
В Иране удары по базам США назвали началом крупной операции
Ракетные удары по объектам США в Ираке были направлены на поражение «вражеской военной машины», а не на убийство американских военнослужащих, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сделанное во время пресс-конференции заявление командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Теннис
Медведев прокомментировал свой удар ракеткой по судейской вышке
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал эпизод с ударом по судейской вышке ракеткой во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Армия и оружие
ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе
Экономика
Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%
«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
Общество
Астролог назвала знаки Зодиака — «хамелеоны»
Некоторые знаки Зодиака изменчивы и называются хамелеонами. Они приходятся на смену одного времени года на другое.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Происшествия
Умер экс-участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
Автоспорт
«КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Медики назвали признаки отсутствия у человека рака.
Общество
Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
Шоу-бизнес
Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка
Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего визита в Москву 11 января может обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным обострение отношений США и Ирана, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.