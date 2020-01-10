Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
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В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек

В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
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В Крыму и Севастополе сфера здравоохранения находится в «плачевном состоянии» и требует особого внимания со стороны властей.
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МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

RT на русском вчера в 15:19
Политика

Названа возможная тема переговоров Путина и Меркель

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