Армия и оружие
РИА НовостиBloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
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Общество
Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии
Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.
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«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»
«Ростелеком» запустил новую версию приложения «Биометрия» для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android и iOS, которое позволяет открыть счет, вклад или получить кредит, не посещая банк.
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Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Общество
Кому в 2020 году поднимут зарплату. Список отраслей
Работодатели из сфер ритейла, производства и строительства с большой вероятностью повысят зарплату своим сотрудникам в 2020 году.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом в Белоруссии
В Белоруссии труп гостя несколько дней провел за праздничным столом.
Экономика
Росстат: инфляция в 2019 году составила 3%
По данным Росстата, за 2019 год инфляция в стране составила 3%, что совпало с предварительными прогнозами.
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В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
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Путин заявил о «плачевном состоянии» здравоохранения в Крыму
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МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
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Названа возможная тема переговоров Путина и Меркель
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве могут обсудить обострение отношений между США и Ираном.
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NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского финансирования
Гарри и Меган объяснил это тем, что с одной стороны смогут воспитывать сына в уважении к королевском традициям, а с другой стороны получат пространство для создания своей новой благотворительной организации.
Происшествия
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Спорт
Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке "Тур де Ски" проведет сбор в чешском Нове-Место, заявил РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Кино
Назвали самый кассовый мультфильм в истории
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
Культура
Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера
Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера Персонаж из "Айболита" раздуется до четырех метров.
Здоровье
В Гае зарегистрирован первый случай «свиного» гриппа
10 января был зарегистрирован первый на территории Гайского округа случай заболевания «свиным» гриппом в этом эпидемиологическом сезоне.
Экономика
Цены на продовольствие растут во всем мире
Цены на продовольствие растут во всем мире Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Наука
Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды
Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
Космос
Стало известно меню первого космического экипажа Индии
В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.
Авто
Toyota представила «заряженный» хэтчбек Toyota GR Yaris
В рамках Токийского автосалона японский автопроизводитель презентовал заряженный хэтчбек Toyota GR Yaris.