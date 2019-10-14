Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомBloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции

Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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