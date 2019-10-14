Армия и оружие
RT на русскомBloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Общество
Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту
В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28
Футбол
Мелкадзе рассказал, что помешало ему раскрыться в «Спартаке»
Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, что помешало ему ярко проявить себя в «Спартаке» весной 2019 года.
Спорт-Экспресс 13:26
Авто
В Сеть попали фотографии Audi E-Tron Sportback без камуфляжа
Накануне фотошпионам удалось сделать снимки электрокара Audi e-tron Sportback.
CarsWeek.ru 11 октября в 23:40
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Газета.Ru 12:27
Армия и оружие
Главы Генштабов РФ и Турции провели переговоры по Сирии
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.
Московский Комсомолец 11:51
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Шоу-бизнес
Воеводина подала в суд на экс-короля Малайзии
Рамблер 12 октября в 06:13
Футбол
Шевченко о выходе сборной Украины на ЕВРО-2020: даже сил нет радоваться
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после выхода команды в финальную часть чемпионата Европы-2020 признался, что эмоционально опустошен.
РИА Новости 18:02
Наука
Разработан наноразмерный детектор излучения с низким уровнем шума
Небольшой детектор излучения имеет низкую теплоемкость, поэтому слабая интенсивность излучения дает более сильный сигнал.
Индикатор 09:02
Армия и оружие
У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение 02:21
Шоу-бизнес
Илья Древнов впервые рассказал о разводе с Марией Порошиной
Актер разоткровенничался с Борисом Корчевниковым. После развода с Марией Порошиной Илья Древнов избегал разговоров на эту тему.
7Дней.ру 08:30
Наука
Послушайте звуки подводного вулкана. Он выделяет газ в виде пузырей диаметром 230 метров!
Некоторые извержения вулкана поднимают пепел на высоту более 3 километров, они передвигаются на более чем 100 км. от него.
Хайтек 13:43
Политика
На Украине назвали сигналом посещение премьером концерта неонацистов
Концерт националистов В воскресенье, 13 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
ФАН 02:12
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Гаджеты
Начались продажи смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Новые смартфоны Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL официально представят широкой публике уже к 15 октября, но первая модель уже появилась в некоторых магазинах.
Rusargument вчера в 03:55
Здоровье
Сезон гриппа и ОРВИ начался на две недели раньше прошлогоднего
Сезон гриппа и ОРВИ в 2019 году начался на две недели раньше, чем в 2018 -ом.
Комсомольская правда 04:45
Происшествия
Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга
РИА Новости 14:57
Общество
Диетологи раскрыли «секрет» вечной молодости итальянок
Итальянский эксперт по питанию раскрыл секрет вечной молодости своих соотечественниц.
MedikForum.ru 08:56
Авто
АвтоВАЗ запустил в продажу лимитированную серию Lada
В России начались продажи новой лимитированной серии Lada #CLUB. Это автомобиль уже стал известен оригинальными элементами дизайна.
ToDay News Ufa 14:15
Армия и оружие
Пентагон: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГИЛ
Московский Комсомолец 17:53
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42