Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомBloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции

Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции

RT на русском13:15

Bloomberg узнал о дате ввода санкций США против Турции

РБК13:19

Источники анонсировали введение США санкций против Турции

Известия13:18

США могут ввести санкции против Турции уже в понедельник

Газета.Ru13:46

СМИ узнали о решении США немедленно ввести санкции против Турции

Московский Комсомолец13:05

СМИ: США готовы ввести жесткие санкции против Турции

РЕН ТВ13:00

Bloomberg: США готовы уже в понедельник ввести санкции против Турции

ТАСС12:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
Политика

Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Политика

Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Турции из-за ситуации в Сирии.
RT на русском 16:13
Происшествия

В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Футбол

Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»

Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает.
Soccer.ru 12:10
Экономика

Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года

Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
РБК 12:13
Общество

Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту

В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Гаджеты

Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11

Xiaomi выпустила стабильную версию своей операционной системы MIUI 11 и начала ее распространять для владельцев последнего флагмана Xiaomi 9 Pro 5G.
Ferra 12 октября в 05:34
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 13:44
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Экономика

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск.
ТАСС 04:21
Футбол

Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).
Lenta.ru 16:38
Космос

Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 00:00
Экономика

Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
Известия 08:08
Киберспорт

HellRaisers снялись с третьей карты против VP на Parimatch League

HellRaisers снялись с матча против Virtus.pro на третьей карте на Parimatch League.
Cyber.sports.ru 12:44
Происшествия

Возросло число жертв тайфуна в Японии

В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Футбол

«Спартак» назначил Тедеско главным тренером

Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Коммерсантъ 11:12
Политика

Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе

В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.
Журналистская правда 10:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак

Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
Актуальные Новости 04:51
Наука

Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Общество

Диетологи раскрыли «секрет» вечной молодости итальянок

Итальянский эксперт по питанию раскрыл секрет вечной молодости своих соотечественниц.
MedikForum.ru 08:56
Армия и оружие

В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции

Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
РБК 15:26
Шоу-бизнес

Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал 11:25
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Происшествия

В Ростове автобус с людьми протаранил остановку

В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Культура

Несколько актеров «Сватов» отказались сниматься в сериале

Газета.Ru 09:49
Шоу-бизнес

Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
Гаджеты

Samsung Galaxy M30s выходит в России по цене 16 990 рублей

MobiDevices 07:24
Армия и оружие

Игра «в дурака»: Индия хочет получить 200 Су-57 за $12 миллиардов

Свободная Пресса 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное