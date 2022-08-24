Новый оператор 19 августа сменил Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов, которым совместно владели «Газпром», Shell, Mitsui и Mitsubishi, имущество компании было передано в собственность государства.
По словам трейдеров, немногие покупатели подписали пересмотренные контракты, что потенциально ставит под угрозу поставки российского газа на рынки Азии, включая крупнейших покупателей — Японию и Южную Корею.
"Мужчина в среду утром на территории одной из церкви в городском округе Домодедово на улице Преснова нанес несколько ножевых ранений священнослужителю, от которых тот скончался", - сказал собеседник агентства.
Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.