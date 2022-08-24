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Bloomberg: «Сахалин Энерджи» отказался поставлять газ в Азию из-за проблем с оплатой

Новый оператор нефтегазового проекта "Сахалин-2" — компания "Сахалин Энерджи" — отказалась от поставки сжиженного природного газа (СПГ) как минимум одному азиатскому покупателю.
Газета.Ru
Новый оператор 19 августа сменил Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов, которым совместно владели «Газпром», Shell, Mitsui и Mitsubishi, имущество компании было передано в собственность государства.
Lenta.ru
Перебои с поставками газа могут усугубить нехватку предложения в Азии.
Lenta.ru
По словам трейдеров, немногие покупатели подписали пересмотренные контракты, что потенциально ставит под угрозу поставки российского газа на рынки Азии, включая крупнейших покупателей — Японию и Южную Корею.
РБК Инвестиции

Подробнее о событии

Bloomberg: «Сахалин Энерджи» отказался от поставки газа в Азию из-за проблем с оплатой
Lenta.ru04:21
«Сахалин» отказался от поставки СПГ клиенту в Азию из-за сбоев с оплатой
РБК Инвестиции05:21
Bloomberg: «Сахалин Энерджи» отказался поставлять газ в Азию из-за проблем с оплатой
Газета.Ru05:10
Bloomberg: Россия отказалась поставлять газ с Сахалина в Азию из-за проблем с оплатой
АСТВ05:08
Bloomberg: оператор «Сахалина — 2» отменил поставку СПГ покупателю в Азию из-за проблем с оплатой
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