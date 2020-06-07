Энергетика
ТАССBloomberg: Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле
Саудовская Аравия подняла цены на поставку нефти после заседания министров стран ОПЕК +. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение список расценок национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
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Происшествия
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
Общество
Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05 июня в 14:30
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Происшествия
Украинец под Киевом устроил массовое убийство
Московский Комсомолец 15:59
Единоборства
Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
RuNews24.ru 01:39
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении COVID-19 из Нью-Йорка
Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка сообщил, что в медучреждении, в котором он работает, почти не осталось пациентов с коронавирусом.
iReactor 15:38
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Наука
Ученые выяснили, какие виды животных вымрут к 2040 году
Народные новости 12:33
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Общество
В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в России «колледжи однозначно должны начать работу 1 сентября».
RT на русском 05:40
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Игры
Инсайдер подробно рассказал о новой игре Warner Bros. по «Гарри Поттеру»
Информация о будущей ролевой игре (RPG) по вселенной «Гарри Поттер» «утекла» в сеть. Об этом 7 июня сообщил портал Game Rant.
ИА Красная Весна 14:57
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Здоровье
Регионы России обновили рекорд заболеваемости COVID-19
Остальные регионы страны, напротив, обновляют рекорд заболеваемости: суммарно там сегодня выявлено почти 6,9 тысячи заболевших.
BFM.ru 05 июня в 04:01
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
Общество
Нью-Йорку грозит новая вспышка заражений коронавирусом из-за протестов
Массовые протесты, прошедшие по многим американским штатам, могли ухудшить ситуацию с рапространением коронавируса в США, заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
Комсомольская правда 16:10
Музыка
Максим Фадеев представил нового артиста
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил нового артиста – певицу MÁYRUN (Марианна Кочурова).
РИА Новости 05 июня в 15:58
Политика
В Белоруссии задержали участников несанкционированных пикетов
Участники собирали подписи в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Белоруссии. Пикеты проводились по всей стране.
ИА Красная Весна 13:37
Здоровье
Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника
Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:13
Общество
Независимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе
ТАСС 14:12
Здоровье
Минздрав дал рекомендации переболевшим коронавирусом россиянам
Наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения, поэтому следует и дальше соблюдать меры профилактики, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Взгляд.ру 14:13
Общество
WSJ: NASA расследует связи бывшего главы пилотируемых полетов с Boeing
По данным издания, Ловерро подозревается в передаче корпорации Boeing дополнительной информации по конкурсу, связанному с запланированным на 2024 год пилотируемым полетом на Луну.
ИА Красная Весна 15:20
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
Футбол
Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»
Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в казанский клуб.
Чемпионат 14:16
Общество
Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов
Стоимость картины составила 120 миллионов долларов (более восьми миллиардов рублей по нынешнему курсу).
Lenta.ru 12:44
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
Общество
Ягудин пожелал смерти фигуристу-гею и назвал его «ошибкой земли»
Олимпийский чемпион - 2002 Алексей Ягудин жестко прокомментировал слова американского фигуриста-гомосексуала Адама Риппона, который сообщил, что пожертвовал деньги фонду помощи темнокожим трансгендерам.
Газета.Ru 15:13
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33