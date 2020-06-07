Саудовская Аравия подняла цены на поставку нефти после заседания министров стран ОПЕК +. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение список расценок национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле

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