Энергетика

ТАССТАССBloomberg: Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле

Саудовская Аравия подняла цены на поставку нефти после заседания министров стран ОПЕК +. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение список расценок национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
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Саудовская Аравия подняла цены по поставкам нефти на июль

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