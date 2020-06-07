Энергетика
ИА Красная ВеснаSaudi Aramco увеличила цену на поставку нефти — Bloomberg
Саудовская государственная компания Saudi Aramco увеличила цену на поставку нефти для Азии. Об этом со ссылкой на документ 7 июня сообщает агентство Bloomberg. Согласно списку расценок, Saudi Aramco цена на нефть в июле для азиатских рынков в среднем повышена на $5,60-$7,30 за баррель.
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Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Наука
В MIT придумали простой метод производства графена без брака
Новый простой метод конвейерного производства больших листов графена меньше нанометра толщиной разработали в Массачусетском технологическом институте (MIT), 5 июня сообщает пресс-служба учебного заведения.
ИА Красная Весна вчера в 15:47
Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Общество
Власти Забайкалья продлили ограничительные меры до 14 июня из-за коронавируса
Правительство Забайкальского края продлило до 14 июня ограничительные меры, введенные из-за распространения в регионе коронавируса, сообщается в воскресенье на официальном портале края.
ТАСС 10:10
Общество
О хосписе, инфекционке и непопулярных решениях власти
Строить начали в 2019-м, а в марте 2020-го новый министр здравоохранения Владимир Ющук в думе заявил, что санитарные нормы изменились и инфекционку нужно перестроить под паллиативную помощь.
Сахалин.Инфо 19:00
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Политика
Российские дипломаты покинули Прагу
Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Коммерсантъ 17:43
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Футбол
Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА
Вести.Ru 10:35
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Происшествия
Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда
Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.
Российская газета 19:07
Экономика
Китай оказался в рекордном профиците
Экспорт страны падает медленнее импорта Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР.
Коммерсантъ 17:55
Авто
Топ-3 подержанных внедорожников для плохих дорог
Эксперты составили рейтинг подержанных внедорожных версий авто, которые больше всего подойдут для дальних путешествий.
Car.ru 13:42
Общество
В Казахстане отменили карантин для людей, прибывающих из-за рубежа
Двухнедельный карантин для пассажиров, которые приезжают в Казахстан из-за рубежа с действительной справкой об отсутствии коронавирусной инфекции, отменен в республике, говорится в постановлении главного государственного врача страны Айжан Есмагамбетовой, сообщает 7 июня пресс-служба Минздрава.
ИА Красная Весна 10:12
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Футбол
Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»
Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в казанский клуб.
Чемпионат 14:16
Армия и оружие
В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов
Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
Футбол
«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ
Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 06:39
Общество
Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США
Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro 13:49
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Энергетика
Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта
Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 19:15
Общество
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
МЧС рекомендует жителям Москвы быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.
Мослента 09:00
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 05 июня в 07:28
Здоровье
Как российские ученые подобрали ключ к COVID-19
5 июня Всемирная организация здравоохранения объявила, что эпидемия коронавируса в России достигла плато.
Вести.Ru 14:06
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» не выявили победителя в товарищеском матче
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеской игре в Черкизово.
ProstoProSport 11:57
Политика
Глава ПНС Ливии Саррадж приедет в Москву
Глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж 7 июня посетит Москву.
Lenta.ru 08:07
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Авто
Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор
Jeep представил обновленный компактный кроссовер Compass для европейского рынка, выпуск которого перенесли из Мексики в Италию Компания Jeep представила компактный кроссовер Compass 2021 модельного года для европейского рынка, который в том числе стал доступен с новым двигателем.
MotorPage.Ru 05 июня в 09:41