Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаSaudi Aramco увеличила цену на поставку нефти — Bloomberg

Саудовская государственная компания Saudi Aramco увеличила цену на поставку нефти для Азии. Об этом со ссылкой на документ 7 июня сообщает агентство Bloomberg. Согласно списку расценок, Saudi Aramco цена на нефть в июле для азиатских рынков в среднем повышена на $5,60-$7,30 за баррель.
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Saudi Aramco подняла цены на нефть

Газета.Ru12:28

СМИ узнали о повышении цен на нефть Saudi Aramco

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Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии

Национальная служба новостей13:01

Саудовская Аравия подняла цены по поставкам нефти на июль

Коммерсантъ14:39

СМИ сообщили о повышении цен на экспорт нефти Saudi Aramco в июле

Rambler News Service12:17

Bloomberg: Saudi Aramco повысила экспортные цены на июльские поставки нефти

News.ru11:53

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле

ТАСС11:38
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Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

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«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеской игре в Черкизово.
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