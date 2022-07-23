Американская компания Google уволила инженера по программному обеспечению Блейка Лемойна, который в интервью The Washington Post заявил о наличии человеческого разума и чувств у искусственного интеллекта, разрабатываемого корпорацией.
Президент США Джо Байден полагает, что принятые его администрацией меры позволили снизить стоимость топлива в стране, Вашингтон рассчитывает добиться дальнейших результатов путем установления потолка на стоимость российской нефти в мире.
В дизайне шоу-кара объединены черты новейшего серийного кроссовера Cadillac Lyriq (в том числе необычная форма задних фонарей), а также классических моделей Cadillac V-16 «тридцатых» годов и Cadillac Eldorado Brougham 1957 года, которые в те времена считались чуть ли не самыми престижными на рынке.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, банки отключены от системы SWIFT, многие бренды ушли из страны.