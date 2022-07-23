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Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак нарастили экспорт нефти в Европу на 90%

Саудовская Аравия и Ирак поставляют все больше сырой нефти в Европу, общий поток из ближневосточных стран вырос в июле до 2,2 млн баррелей в сутки, что почти на 90% больше, чем в январе.
Ведомости
Как отмечает агентство, в первые три недели июля по трубопроводу поступало более 1 млн баррелей нефти в сутки, что вдвое превышает объемы, зафиксированные в аналогичный период прошлого года.
ТАСС
В трубопроводных потоках преобладает нефть из Саудовской Аравии, но Ирак также наращивает поставки.
ПРАЙМ
Всего государства Ближнего Востока в июле поставляли в Европу до 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу
Российская газета19:20
Bloomberg: Ирак и Саудовская Аравия наращивают поставки нефти в Европу
RT на русском20:00
Агентство Bloomberg сообщило о росте экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу
РИА Новости19:56
Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак увеличивают поставки нефти на европейский рынок
Комсомольская правда19:34
Агентство Bloomberg заявило о росте экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу
Lenta.ru22:00
Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти на европейский рынок
Московский Комсомолец18:48
Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак наращивают экспорт нефти в Европу
ТАСС17:55

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