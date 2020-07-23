Доходы Саудовской Аравии не увеличились после окончания ценовой войны с Россией, сообщает Главное управление статистики страны 23 июля, говорится в публикации агентства Bloomberg. Выручка от продажи нефти в мае 2020 года составила, согласно официальным статистическим данным, 6,4 млрд долларов.

Bloomberg: Саудовская Аравия не выиграла от ценовой войны с Россией

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