Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаBloomberg: Саудовская Аравия не выиграла от ценовой войны с Россией

Доходы Саудовской Аравии не увеличились после окончания ценовой войны с Россией, сообщает Главное управление статистики страны 23 июля, говорится в публикации агентства Bloomberg. Выручка от продажи нефти в мае 2020 года составила, согласно официальным статистическим данным, 6,4 млрд долларов.
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Саудовская Аравия ничего не выиграла в ценовой войне с Россией

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Bloomberg: Саудовская Аравия не выиграла от ценовой войны с Россией

ИА Красная Веснавчера в 14:39

Саудиты остались ни с чем после ценовой войны с Россией

Рамблервчера в 14:06

Саудовская Аравия осталась ни с чем после ценовой войны с Россией

Lenta.ruвчера в 13:28

Саудовская Аравия ничего не выиграла от ценовой войны с Россией – Bloomberg

Центр энергетической экспертизывчера в 20:33
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Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
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Российская писательница Татьяна Толстая в одном из последних интервью высказалась о Ксении Собчак.
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«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

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За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса скончались еще пять человек.
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

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Ghost of Tsushima поставила рекорд продаж в рознице Японии

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Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
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Игрок «Ахмата» Иванов рассказал, почему не перешел в «Спартак» и ЦСКА

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал, что имел варианты продолжения карьеры в «Спартаке» и ЦСКА.
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