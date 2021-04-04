Зрители шоу «Голос. Дети» обвинили судей в предвзятом отношении к Элине Нигматуллиной

Зрители, не удовлетворенные ответом судьи, считают, что Нигматуллину не взяли в проект, так как Баста, Светлана Лобода и Егор Крид не любят русский фольклор.