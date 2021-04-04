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ТАСС

Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти для Азии

Национальная компания Saudi Aramco, крупнейшая по добыче и запасам в мире, в воскресенье повысила поставочные цены на свою нефть для клиентов на азиатском рынке на май, что свидетельствует об уверенности королевства в восстановлении экономики региона.
ТАСС
По его данным, национальная нефтяная компания королевства Saudi Aramco повысит цену на сорт Arab Light для региона на 40 центов с апреля, до $1,80 за баррель.
ТАСС
Большинство цен для потребителей из Северо-Западной Европы не изменится, но цена на Arab Light для этого региона упадет на 20 центов, до $2,40.
ТАСС
Цена на большинство сортов для США будет снижена на 10 центов.
ТАСС
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