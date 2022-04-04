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Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы

Американский президент Джо Байден попытался связаться с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и шейхом ОАЭ Мохаммедом бен Заид аль Нахайяном, писала WSJ со ссылкой на источники.
РБК
Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца, однако ценовая политика была существенно пересмотрена из-за ситуации на Украине, которая оказала влияние на глобальный рынок нефти.
ТАСС
США уже запретили импорт в страну российских энергоносителей, включая нефть, а к концу года от нефти из РФ планирует отказаться Великобритания.
ПРАЙМ
Группа из 23 стран, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, сопротивлялась призывам крупных импортëров, включая США, ускорить увеличение производства и снизить мировые цены на топливо.
Евразия Daily

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Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы
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