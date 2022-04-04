РБКBloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионыНациональная нефтяная компания Saudi Aramco увеличила стоимость поставки нефти Arab Light в азиатский регион в мае на $4,40, до $9,35 за баррель.РБКСтоимость нефти удерживается выше 100 долларов за баррель.ПРАЙМСаудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца, однако ценовая политика была существенно пересмотрена из-за ситуации на Украине, которая оказала влияние на глобальный рынок нефти.ТАССГруппа из 23 стран, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, сопротивлялась призывам крупных импортëров, включая США, ускорить увеличение производства и снизить мировые цены на топливо.Евразия DailyЧитать далееСвернутьПодробнее о событииSaudi Aramco повысила отпускные майские цены на нефть для клиентов из Европы и СШАПРАЙМ12:30Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионыРБК13:44Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти во все регионыТАСС11:45Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы в маеLenta.ru14:26Saudi Aramco установила рекордную премию на нефть сорта Arab Light при поставках в Азию и США в мае 2022 гNeftegaz.ru10:54Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефтиИА SM-News10:35Саудовская Аравия будет продавать нефть с рекордной премиейExpert.ru09:43Показать ещёОценить205Поделиться