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Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco увеличила стоимость поставки нефти Arab Light в азиатский регион в мае на $4,40, до $9,35 за баррель.
РБК
Стоимость нефти удерживается выше 100 долларов за баррель.
ПРАЙМ
Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца, однако ценовая политика была существенно пересмотрена из-за ситуации на Украине, которая оказала влияние на глобальный рынок нефти.
ТАСС
Группа из 23 стран, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, сопротивлялась призывам крупных импортëров, включая США, ускорить увеличение производства и снизить мировые цены на топливо.
Евразия Daily

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Saudi Aramco повысила отпускные майские цены на нефть для клиентов из Европы и США
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Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы
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Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти во все регионы
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