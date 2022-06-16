Как сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), с помощью опытной установки марсоход получил кислород из атмосферы Марса, основным компонентом которой является углекислый газ.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что мощности одной ветки газопровода «Северный поток-2» переориентированы на снабжение газом северо-западной части России.
Большая часть европейских импортеров газа из России перешла на расчеты в рублях, около 90-95% поставок газа в Европу сейчас оплачивается в российской валюте, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФа.