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Bloomberg: Саудовская Аравия увеличила закупки мазута в Эстонии в три раза

Эстония увеличит поставки мазута крупнейшему в мире экспортеру сырой нефти Саудовской Аравии в три раза.
Lenta.ru
Согласно сообщению, в июне балтийская страна поставит крупнейшему в мире экспортеру нефти больше топлива для электростанций и судоходства, чем в любой другой месяц за последние несколько лет.
РИА Новости
В настоящее время Эстония, как и другие балтийские государства, не может избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
Lenta.ru
По словам Насери, за январь-май страна импортировала 8 миллионов баррелей топлива, большая часть из которых поступила из России.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: Эстония поставляет российское топливо в Саудовскую Аравию
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