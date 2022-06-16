Президент США Джо Байден был недоволен публичными заявлениями госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина о том, что Вашингтон рассчитывает на победу Украины в противостоянии с Россией.
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.
Украина 11 июня в Одессе инсценировала удар по медучреждению, который якобы нанесли российские военные, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Служба разведки Нидерландов заявила о разоблачении российского шпиона, пытавшегося под чужим именем устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, который расследует обвинения в военных преступлениях на Украине.
"Задачей номер один является защита населения Донбасса и Луганска от тех, кто обстреливает Донецк, например, прямо сейчас и убивает там мирное население", — сказал Песков, подчеркивая, что киевские власти "делают это на протяжении последних восьми-девяти лет".