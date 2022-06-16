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Bloomberg: Саудовская Аравия увеличила закупки мазута в Эстонии в три раза

Эстония увеличит поставки мазута крупнейшему в мире экспортеру сырой нефти Саудовской Аравии в три раза.
Lenta.ru
Согласно сообщению, в июне балтийская страна поставит крупнейшему в мире экспортеру нефти больше топлива для электростанций и судоходства, чем в любой другой месяц за последние несколько лет.
РИА Новости
В рамках законодательства Евросоюза (ЕС) страны имеют право закупать российское топливо до декабря, заявила глава отдела международной экономики Министерства экономики Эстонии Мари Алликмаа.
Lenta.ru
По словам Насери, за январь-май страна импортировала 8 миллионов баррелей топлива, большая часть из которых поступила из России.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: Эстония поставляет российское топливо в Саудовскую Аравию
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Bloomberg: Саудовская Аравия увеличила закупки мазута в Эстонии в три раза
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Bloomberg: Саудовская Аравия увеличила в три раза закупки мазута в Эстонии
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Bloomberg сообщило, что Эстония поставляет российские нефтепродукты в Саудовскую Аравию
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