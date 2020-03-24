Коронавирус
Sputnik ТаджикистанBloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России
В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
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Нефтяное упрямство погубит королей. Как Саудовская Аравия загнала себя в угол
Телеканал 360°вчера в 17:01
Американская пресса: Эпоха «волшебных банкоматов» стран Персидского залива может подходить к концу
Военное обозрение23 марта в 01:15
Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии
Комсомольская правда22 марта в 04:10
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Общество
В Московской области приостановили ночные развлечения
«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
Медики назвали средний возраст умерших от коронавируса
Глава Института Коха Лотар Виланд рассказал, что средний взраст зараженных составляет 45 лет, а средний возраст умерших - 82 года.
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Авиакомпании снизили цены на полеты по России
«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани
Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Технологии
В Сколково рассказали о двух тестах на выявление коронавируса
По словам Жимбиева, первый тип тестов работает на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), сейчас такие тесты используются в России.
Армия и оружие
Донбасс – сводка с фронта, 25 марта
На луганском направлении украинские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское.
Экономика
В московском регионе средний чек на покупки вырос на 20%
В московском регионе с 16 по 22 марта средний чек на покупки вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Авто
Toyota останавливает производство из-за низкого спроса
В связи с падением спроса на машины бренда производство будет ограничено 36 тыс. автомобилей.
Экономика
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Космос
Коронавирус заставил SpaceX отложить запуск аргентинского спутника
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Культура
Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Общество
Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
В Якутии сообщили о трех новых подтвержденных случаях коронавируса
Новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены три предварительно положительных анализа на коронавирус, сделанные якутскими врачами, всего в республике зарегистрировано 10 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Общество
В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.