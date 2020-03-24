Коронавирус

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанBloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России

В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
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«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
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Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

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В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани

Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
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В Сколково рассказали о двух тестах на выявление коронавируса

По словам Жимбиева, первый тип тестов работает на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), сейчас такие тесты используются в России.
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Армия и оружие

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На луганском направлении украинские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское.
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В московском регионе средний чек на покупки вырос на 20%

В московском регионе с 16 по 22 марта средний чек на покупки вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

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Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

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Lenta.ru вчера в 12:42
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 23 марта в 08:26
Авто

Toyota останавливает производство из-за низкого спроса

В связи с падением спроса на машины бренда производство будет ограничено 36 тыс. автомобилей.
SpeedMe вчера в 02:01
Экономика

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
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Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Космос

Коронавирус заставил SpaceX отложить запуск аргентинского спутника

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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

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Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

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РИА Новости вчера в 05:23
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости вчера в 07:52
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Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

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Интерфакс вчера в 02:11
Общество

В Якутии сообщили о трех новых подтвержденных случаях коронавируса

Новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены три предварительно положительных анализа на коронавирус, сделанные якутскими врачами, всего в республике зарегистрировано 10 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 00:00
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
РИА Новости вчера в 20:23
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