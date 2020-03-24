В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.

Общество Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.

Общество Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.

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Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

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Кино Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.

Космос Из-за коронавируса остановилась работа части европейских спутников Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение из-за пандемии коронавируса перевести семь научных спутников в «безопасный режим», в том числе ограничена работа совместной с Россией станции на орбите Марса ExoMars-2016, сообщает агентство.

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Общество Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны В интервью «России 24» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса демонстрирует готовность современной системы здравоохранения к подобным ситуациям, а также является «репетицией биологической войны».