Коронавирус

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанBloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России

В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
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