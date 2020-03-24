Коронавирус
Sputnik ТаджикистанBloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России
В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
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Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии
Комсомольская правда22 марта в 04:10
Американская пресса: Эпоха «волшебных банкоматов» стран Персидского залива может подходить к концу
Военное обозрениевчера в 01:15
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Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
В Башкирии подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом
На территории республики Башкортостан обнаружен четвертый случай заражения коронавирусом.
Кино
Вышел трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер
В Сети появился трейлер сериала «Выжить» о пассажирах, выживших после авиакатастрофы.
Армия и оружие
Правительство нацсогласия увидело угрозу Ливии в наемниках
Военные из других стран могут занести коронавирус в Ливию. Правительство национального согласия (ПНС) увидело угрозу Ливии в наемниках.
Армия и оружие
Российских военных проверили на коронавирус
Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных.
Политика
Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга
Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат
Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Экономика
Основатель «Теремка» просит помочь ресторанной отрасли
Обо всем сообщается в открытом письме основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, которое распространяет пресс-служба компании.
Здоровье
В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках
Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
Вирусолог сообщил примерные сроки спада эпидемии коронавируса
Вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов поделился мнением по продолжительности эпидемии коронавируса.
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel
Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Происшествия
У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса
Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
Космос
Из-за коронавируса остановилась работа части европейских спутников
Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение из-за пандемии коронавируса перевести семь научных спутников в «безопасный режим», в том числе ограничена работа совместной с Россией станции на орбите Марса ExoMars-2016, сообщает агентство.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Игры
В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии
Общество
В Якутске пенсионеров обязали самоизолироваться из-за коронавируса
Глава республики Айсен Николаев подписал указ об обязательной самоизоляции со среды жителей старше 65 лет в Якутске и пригородном поселке Жатай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Авто
Спрос на новые автомобили падает в России
Ажиотажный спрос на новые машины, вызванный обвалом курса российского рубля, стал снижаться.
Общество
Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны
В интервью «России 24» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса демонстрирует готовность современной системы здравоохранения к подобным ситуациям, а также является «репетицией биологической войны».
Происшествия
Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки
Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Интернет
YouTube снизит качество видео по всему миру
Руководство YouTube согласилось временно снизить качество картинки для пользователей во всем мире, включая Россию.
Общество
В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.