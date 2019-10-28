Экономика
Inc. RussiaBloomberg: Сбербанк собирается купить долю в Mail.Ru у Газпромбанка
Сбербанк планирует купить 20% голосующих прав в Mail.Ru Group у Газпромбанка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники Bloomberg. Сумма возможной сделки — около $170 млн. Сделка может состояться совсем скоро, однако переговоры по ней не завершены, рассказали собеседники Bloomberg.
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Футбол
Карпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично.
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов отправил на пересмотр постановление суда, которое признало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Происшествия
В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
Происшествия
В США заключенного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы
Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование заключенный "по ошибке" оказался на свободе в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox.
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в больницах столицы в ноябре
«В ноябре в столичных больницах пройдут дни открытых дверей в рамках проекта «Входите, открыто!» городского департамента здравоохранения», - говорится в сообщении.
Футбол
Казань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА
Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году.
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Гаджеты
Компания Nvidia представила телеприставки Shield TV и Shield TV Pro
Армия и оружие
США предложили Южной Корее участвовать в своих военных операциях
США предложили Южной Корее задействовать своих военнослужащих в совместных военных операциях не только на территории корейского полуострова, но и по всему миру.
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Гаджеты
Семь из десяти смартфонов Huawei в 2019 году будут использовать чипы Kirin
Отмечается, что по итогам 2019 года приблизительно 20 % всех мобильных процессоров, поставленных в Китай, будут относиться к семейству Kirin.
Технологии
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за позицию в отношении радикалов
Экс-депутат Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских депутатов и американских конгрессменов из-за их позиции в отношении украинских радикальных организаций.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе-июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Армия и оружие
Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии
Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).