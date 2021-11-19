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Bloomberg: «Северный поток — 2» точно будет уничтожен в случае нападения России на Украину

Газопроводу "Северный поток — 2" грозит "гарантированное уничтожение" в случае полномасштабного вторжения России на Украину, написал в статье для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский.
РИА Новости
"США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом", — считает обозреватель.
РИА Новости
Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.
РИА Новости
В Совете Федерации заявления Блинкена о российской агрессии назвали ложью, а вину за все современные конфликты возложили на Соединенные Штаты.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: «Северный поток - 2» будет уничтожен в случае нападения России на Украину
Комсомольская правда21:38
Bloomberg: «Северный поток — 2» будет уничтожен в случае нападения России на Украину
Газета.Ru21:22
Bloomberg: «Северный поток — 2» точно будет уничтожен при нападении РФ на Украину
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Обозреватель Bloomberg Бершидский: вторжение РФ на Украину уничтожит «Северный поток-2»
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