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Bloomberg: Shell не сможет расплачиваться с РФ за газ из-за санкционной политики Лондона

Британская компания Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против Газпромбанка.
ТАСС
У Shell есть 20-летний контракт с "Газпромом" на 1,2 млрд куб. м в год до 2031 года с поставкой в Германии и договор на 1,4 млрд куб. м до 2028 года.
Интерфакс
1 апреля «Газпром» начал рассылать уведомления импортерам о новых правилах оплаты российского газа.
Forbes
Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 31 марта, покупатели из недружественных стран будут обязаны открывать в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок.
ТАСС

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