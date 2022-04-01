Украинские военные заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции на реке Южный Буг в Николаевской области Украины, следует из заявления начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаила Мизинцева.
«Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.
«В Киевской области подразделения Вооружённых сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем «Пион» и «Гиацинт» в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населённый пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», — заявил Мизинцев.
"Департамент координации информационной и просветительской деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга Youtube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года", - говорится в письме.
Министерство торговли США в пятницу расширило ограничения в отношении России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, включив в санкционный список 120 предприятий из обеих стран, говорится в обнародованном документе ведомства.