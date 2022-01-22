Lenta.ruBloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время ОлимпиадыПредседатель КНР Си Цзиньпин мог попросить российского президента Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине, запланированной на зиму 2022 года.Lenta.ruАгентство отмечает, что китайский лидер стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту председателя КНР.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентМИД Китая особо отметил важность выполнения резолюции ООН о перемирии на время Олимпиады.News.ruОлимпиада в Пекине начнется 4 февраля и закончится 20 февраля, Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.ДождьЧитать далееСвернутьКапитал страныКапитал страныDixiNewsПрофильLive24РамблерЦарьградОбщественная служба новостейЦентральная Служба НовостейЯмал-МедиаПодробнее о событииBloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время ОлимпиадыКоммерсантъ08:06Лидер Китая Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в ПекинеЭхо Москвы05:29Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина пока не воевать с УкраинойURA.Ru06:31Bloomberg: Китай попросил Россию отложить вторжение на УкраинуОбщественная служба новостей06:20Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время ОлимпиадыLenta.ru05:39Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вводить войска на Украину во время ОИNews.ru06:37Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады в ПекинеДождь03:56Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёОценить205Поделиться