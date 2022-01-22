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Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады

Председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить российского президента Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине, запланированной на зиму 2022 года.
Lenta.ru
Агентство отмечает, что китайский лидер стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту председателя КНР.
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
МИД Китая особо отметил важность выполнения резолюции ООН о перемирии на время Олимпиады.
News.ru
Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля и закончится 20 февраля, Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.
Дождь

Подробнее о событии

Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады
Коммерсантъ08:06
Лидер Китая Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине
Эхо Москвы05:29
Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина пока не воевать с Украиной
URA.Ru06:31
Bloomberg: Китай попросил Россию отложить вторжение на Украину
Общественная служба новостей06:20
Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады
Lenta.ru05:39
Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вводить войска на Украину во время ОИ
News.ru06:37
Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады в Пекине
Дождь03:56
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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