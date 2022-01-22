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Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог попросить российского лидера Владимира Путина не вторгаться на Украину во время проведения Олимпиады в 2022 в Пекине, написало агентство Bloomberg
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Ямал-Медиа
Как пишет Bloomberg, председатель КНР не хочет, чтобы «Путин затмил важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой».
Коммерсантъ
Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии, которое должно начаться за неделю до Олимпийских игр и закончиться через неделю после Паралимпийских игр.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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