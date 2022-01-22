Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии, которое должно начаться за неделю до Олимпийских игр и закончиться через неделю после Паралимпийских игр.
В беседе с юмористом Гариком Харламовым актер акцентировал внимание на том, что в «Городке» действительно были показаны поцелуи, однако они с Олейниковым в процессе съемок никогда не целовались по-настоящему.
Командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщил, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.