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Агентство со ссылкой на военных аналитиков указывает, что к моменту окончания перемирия на Украине начнется оттепель, а ландшафт превратится в «непроходимую грязь», что должно помешать быстрому «российскому вторжению».
«Сила доллара США сегодня, безусловно, больше похожа на модель, которую вы ожидаете в типичный период ухода от риска», — отмечают валютные аналитики MUFG, взгляд которых на корреляцию доллара и акций диаметрально противоположен мнению RBC Capital Markets, как видим.
Покупка компанией Microsoft американского игрового гиганта Activision Blizzard должна быть проверена на соответствие антимонопольному законодательству, заявили конгрессмены США от штата Нью-Йорк и председатель юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер, 20 января сообщило издание Inven Global.
График евро / доллара интервалами в 1 день Стратеги Bank of America прогнозируют укрепление доллара в течение 2022 года, поскольку сохраняющаяся высокая инфляция в США приводит к необходимости более быстрого по темам ужесточения денежно-кредитной политики и повышению реальных процентных ставок.