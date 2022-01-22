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Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине

Китайский лидер Си Цзиньпин, возможно, попросил президента России Владимира Путина не начинать "войну" на Украине, пока не закончатся Зимние Олимпийские Игры в Пекине, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на дипломата в столице Китая.
Газета.Ru
МИД Китая особо отметил важность выполнения резолюции ООН о перемирии на время Олимпиады.
News.ru
Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля и закончится 20 февраля, Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Агентство со ссылкой на военных аналитиков указывает, что к моменту окончания перемирия на Украине начнется оттепель, а ландшафт превратится в «непроходимую грязь», что должно помешать быстрому «российскому вторжению».
РБК

Подробнее о событии

Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине
Газета.Ru08:44
Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады
Коммерсантъ08:06
Лидер Китая Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине
Эхо Москвы05:29
Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина пока не воевать с Украиной
URA.Ru06:31
Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады
Lenta.ru05:39
Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вводить войска на Украину во время ОИ
News.ru06:37
Bloomberg: Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады в Пекине
Дождь03:56
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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