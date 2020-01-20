Политика

Газета.RuГазета.RuBloomberg: Силуанов останется только главой Минфина

Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, при этом останется только главой Минфина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника.
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Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, но останется только главой Минфина, сообщили
 три источника Bloomberg.
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