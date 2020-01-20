с чего всё началось

Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, при этом останется только главой Минфина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника.

Экономика Вторичный рынок смартфонов растет быстрее первичного Компании считают, что trade-in помогает и росту первичного рынка смартфонов: услуга мотивирует пользователей покупать дорогие устройства.

Хоккей «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Политика Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Происшествия Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.

Общество Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Происшествия Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.

Происшествия Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.

Здоровье ВОЗ созовет экстренное заседание по новому китайскому коронавирусу Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет 22 января экстренное заседание по чрезвычайной ситуации из-за вспышки в Китае пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, говорится в Twitter ВОЗ.