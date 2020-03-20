Нефть продолжает расти после заявления президента США Дональда Трампа о своем возможном вмешательстве в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, потрясшей нефтяные рынки на фоне снижения спроса.

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Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.

Происшествия В Индии казнили участников группового изнасилования студентки Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.

Технологии Системы Apple CarPlay и Android Auto оказались опаснее алкоголя Британская организация безопасности IAM RoadSmart, исследовательский центр TRL и фонд Rees Jeffreys Road провели эксперимент и установили, что Apple CarPlay и Android Auto, используемые в движении, опаснее, чем легальная доза алкоголя у водителя (в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии это 80 мг на 100 мл крови) и даже чем каннабис.

Политика Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.

Общество Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.

Политика Кремль оценил решение США отправить на парад Победы советника Трампа Кремль положительно воспринял сообщения о том, что американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве будет возглавлять советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Энергетика В Кремле не считают катастрофой цены на нефть В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.

Политика Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.

Экономика ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом В сообщении ЦБ отмечается, что такое решение принято в целях обеспечения возможности беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Путешествия TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж Компания TUI Россия, объявившая о вынужденной аннуляции зарубежных туров до 30 апреля, предлагает клиентам перебронировать их на российские направления, перенести сроки или использовать внесенную сумму в счет оплаты любого будущего тура агентства, сообщается на сайте компании.

Гаджеты Nokia презентовала бюджетный смартфон Финская компания Nokia презентовала сразу три новых смартфона, а также бюджетный ретротелефон. Презентация состоялась в Лондоне.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.

Происшествия В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.