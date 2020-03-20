Энергетика

Бизнес-векторБизнес-векторBloomberg: Трамп дал пинок ценам на нефть

Нефть продолжает расти после заявления президента США Дональда Трампа о своем возможном вмешательстве в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, потрясшей нефтяные рынки на фоне снижения спроса.
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Угрозы Трампа заставили нефть расти

Lenta.ru05:30

Нефть продолжает восстановительное ралли

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Bloomberg: Трамп дал пинок ценам на нефть

Бизнес-вектор03:41

Трамп: ценовая война на нефть «разрушительна» для России, но пострадают и саудиты, и американский сланец

HotGeo05:00
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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
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Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
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Происшествия

В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

Изнасилование и убийство 23-летней студентки в 2012 году стало одним из самых громких дел в Индии.
Известия вчера в 22:42
Политика

Песков объяснил небольшое число зараженных коронавирусом в России

Заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России такого масштабного, как в некоторых странах, распространения коронавируса.
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Системы Apple CarPlay и Android Auto оказались опаснее алкоголя

Британская организация безопасности IAM RoadSmart, исследовательский центр TRL и фонд Rees Jeffreys Road провели эксперимент и установили, что Apple CarPlay и Android Auto, используемые в движении, опаснее, чем легальная доза алкоголя у водителя (в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии это 80 мг на 100 мл крови) и даже чем каннабис.
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«Боже, благодарю тебя, что я не москаль!» Сенегалец из «Карпат» о том, что оказался украинцем в Gradient

«Боже, благодарю тебя, что я не москаль!» — подписал в инстаграме фотографию Дийе. В текущем сезоне УПЛ форвард забил 1 гол в 3 матчах.
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Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
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Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.
РИА Новости 07:02
Политика

Кремль оценил решение США отправить на парад Победы советника Трампа

Кремль положительно воспринял сообщения о том, что американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве будет возглавлять советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Известия 06:13
Энергетика

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Российская газета 06:13
Политика

Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
РИА Новости 06:18
Политика

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
РИА Новости 06:41
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
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Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 18 марта в 12:56
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Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей

Официальный курс доллар снижен с 80,16 рубля до 78,04 рубля. Курс евро ЦБ понизил с 87,27 рубля до 84,16 рубля.
Российская газета 07:20
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ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом

В сообщении ЦБ отмечается, что такое решение принято в целях обеспечения возможности беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами.
РБК 06:54
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Путешествия

TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж

Компания TUI Россия, объявившая о вынужденной аннуляции зарубежных туров до 30 апреля, предлагает клиентам перебронировать их на российские направления, перенести сроки или использовать внесенную сумму в счет оплаты любого будущего тура агентства, сообщается на сайте компании.
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Nokia презентовала бюджетный смартфон

Финская компания Nokia презентовала сразу три новых смартфона, а также бюджетный ретротелефон. Презентация состоялась в Лондоне.
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Авто

Совместное предприятие «Звезды» и «Синары» ликвидируют

ПАО «Звезда» и ООО «Уральский дизель-моторный завод» ( входит в ОАО «Синара-Транспортные машины») будет ликвидировано.
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Capcom представила демоверсию Resident Evil 3 Remake

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Из-за угрозы распространения опасного вируса, решение о введении повышенной готовности приняли власти 85 регионов страны.
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Кирилл Серебренников дал советы, как не сойти с ума в изоляции

Российский режиссёр Кирилл Серебренников, который провёл полтора года под домашним арестом, дал десять советов о том, как лучше провести время, сидя дома во время пандемии коронавируса.
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Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
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В Киеве завели дело из-за сокрытия клиникой коронавируса у пациента

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В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
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В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
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Общество

ВОЗ оценила меры России по борьбе с распространением коронавируса

«Россия предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости», — пояснила она.
ФАН 06:57
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Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Shraibikus News 03:55
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