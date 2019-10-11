Политика

Газета.RuГазета.RuBloomberg: Трамп назначит послом США в России Джона Салливана

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан может стать новым послом в России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники внутри американского внешнеполитического ведомства. По словам собеседников издания, Москва якобы согласилась на его кандидатуру.
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