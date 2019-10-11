Политика
Газета.RuBloomberg: Трамп назначит послом США в России Джона Салливана
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан может стать новым послом в России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники внутри американского внешнеполитического ведомства. По словам собеседников издания, Москва якобы согласилась на его кандидатуру.
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Авто
Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus
AutoNews 08:30
Общество
Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов
Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.
Газета.Ru 09:04
Политика
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:12
Политика
Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России
В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Lenta.ru 02:21
Политика
Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ.
Вечерняя Москва 06:08
Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 06:32
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Происшествия
Напавшего с ножом в Манчестере подозревают в совершении теракта
Мужчина, который напал на людей с ножом в торговом центре Манчестера, подозревается в совершении теракта.
РЕН ТВ 10:41
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 09:19
Общество
Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет
Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет Энн Хэтэуэй продемонстрировала уже большой живот.
Экспресс газета 03:08
Армия и оружие
Совбез ООН не принял резолюцию по турецкой операции в Сирии
Совет безопасности ООН не смог согласовать заявление по турецкой операции на северо-востоке Сирии, 10 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 15:59
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ может представить новую модель Lada
Отмечается, что рабочее название новой машины — это Lada Van, её "родителем" станет "каблучок" Renault Dokker.
Life.ru 08 октября в 12:03
Шоу-бизнес
Медработник предложил взять интервью у Заворотнюк
Молодой человек давит, что это может быть последним интервью артистки. Он готов к сотрудничеству на условиях полной анонимности.
Вести Подмосковья 02:04
Экономика
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»
Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
Энергетика
Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
ТАСС 08:48
Технологии
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус вчера в 17:17
Гаджеты
В Сети появились характеристики нового 5G смартфона от Nokia
Вследствие публикации рендера одним из инсайдеров в Сети появились технические характеристики нового 5G смартфона от Nokia.
Дни24 09:15
Авто
Компания Toyota показала водородный седан Mirai новой генерации
В сравнении с первой генерацией колесная база увеличилась на 140 мм и сейчас составляет 2 920 мм, а сам Mirai стал на 85 мм длиннее (4975 мм), на 70 мм шире (1885 мм) и на 65 мм ниже (1470 мм).
CarsWeek.ru 04:13
Теннис
Даниил Медведев: Уничтожал соперника подачей
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае, а также рассказал об ожиданиях от противостояния с греком Стефаносом Циципасом.
GoTennis.ru 07:57
Политика
Дональд Трамп завел аккаунт на Twitch
На Twitch появился канал президента США Дональда Трампа.
Cyber.sports.ru 04:13
Общество
Минтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове
В Саратове был задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Саратов24 02:46
Армия и оружие
Турция ожидает от НАТО поддержки военной операции в Сирии
Турция рассчитывает на поддержку НАТО своей операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.
РИА Новости 04:59
Экономика
Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»
Банковские комиссии при переводе средств между регионами России («банковский роуминг») в рамках одного банка должны быть устранены.
Банки.ру вчера в 06:32
Происшествия
Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии
Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам колонии Нааму Иссахар.
Русский дедлайн 10:48
Общество
К Японии приближается мощнейший за последние 60 лет тайфун
«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал в пятницу указание по всем направлениям принять экстренные меры безопасности в связи с приближением к стране тайфуна "Хагибис" - самого мощного с 1958 года, когда в результате удара стихии погибли более 1200 человек», — цитирует сообщении агентства ТАСС.
Rambler News Service 01:50
Экономика
Правительство решает, как помочь 10 самым бедным регионам России
Члены правительства России завершают подготовку программ, которые должны помочь в развитии 10 самым депрессивным регионам страны.
REGNUM вчера в 09:27