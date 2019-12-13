Политика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о заключении первой сделки в рамках торговой войны с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Решение США поможет избежать запланированного на 15 декабря повышения тарифов на китайские товары на сумму около $160 млрд.
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Bloomberg узнал о решении Трампа одобрить первую часть сделки с Китаем

РБКвчера в 20:50

Bloomberg: США и Китай достигли договорённости по торговой сделке

RT на русскомвчера в 15:18

Bloomberg: Трамп одобрил первый этап торговой сделки с КНР, чтобы не вводить новые пошлины

ТАССвчера в 18:06

Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем

Газета.Ruвчера в 19:02

Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 16:52

США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

Известиявчера в 15:38

Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем

Российская газетавчера в 18:35
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Футбол

Неймар отдал Кавани право пробить пенальти

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани отметился голом с пенальти в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Галатасараем" (5:0).
Спорт-Экспресс 11 декабря в 19:32
Политика

Орловские коммунисты не смогли спасти губернатора

Добавим, что от отставки Левченко не спасли ни пикеты в его поддержку, в том числе в Орле, ни публичная поддержка Геннадия Зюганова.
Орловские новости вчера в 23:23
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК 11 декабря в 16:29
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Политика

Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
RT на русском вчера в 23:10
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости вчера в 05:32
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Политика

Зеленский уверен в подписании нового контракта на транзит газа с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый контракт с РФ о транзите газа будет подписан, и считает, что главный вопрос — в его сроке действия.
Росбалт вчера в 19:40
Политика

Собчак заступилась за Сокурова перед Кадыровым

Аргументы недели вчера в 00:00
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Здоровье

Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление

Ученые назвали три продукта, которые помогут снизить давление.
ToDay News Ufa 11 декабря в 13:52
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском вчера в 16:00
Происшествия

Директора школы Новосибирска подозревают в распространении порнографии

В одной из муниципальных школ Советского района Новосибирска месяц работал директор, на которого завели уголовное дело за распространение порнографии.
Вести Новосибирск вчера в 03:20
Здоровье

Что ждет противотуберкулезный диспансер в Рубцовске

В Министерстве здравоохранения Алтайского края не было и нет намерения закрыть фтизиатрическую службу в Рубцовске.
Алтайская правда 11 декабря в 06:00
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Piter.tv 11 декабря в 01:32
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

Больше четверти россиян заявили об угрозе увольнения

В свою очередь 33% опрошенных считают, что увольнять их не будут. 30% россиян считают, что этого скорее не произойдет.
URA.Ru 11 декабря в 21:05
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews 11 декабря в 10:09
Авто

Дилеры Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку

UfaTime.ru вчера в 16:01
Политика

Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
РИА Новости вчера в 15:11
Общество

Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят

Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Бугульминская газета вчера в 00:31
Наука

В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты

Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
RuNews24.ru вчера в 05:42
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру 11 декабря в 18:32
Общество

Состоялся повторный анонс The Wolf Among Us 2: игра снова в разработке

Gmbox.ru вчера в 23:45
Происшествия

Два человека погибли в результате пожара во Владивостоке

RT на русском вчера в 20:18
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 11 декабря в 04:03
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