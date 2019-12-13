Политика
КоммерсантъBloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о заключении первой сделки в рамках торговой войны с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Решение США поможет избежать запланированного на 15 декабря повышения тарифов на китайские товары на сумму около $160 млрд.
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Политика
Владимир Солодов выбирает гендиректора НХМ
Владимир Солодов высказался за распространения практики избрания по конкурсу на вакантную должность руководителей не только учреждений культуры, но и государственных должностей вплоть до заместителей министров.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Армия и оружие
Российские военные предупредили о провокациях с химоружием в Сирии
Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков предупредил о готовящихся террористами инсценировках использования химоружия в Сирии.
Футбол
Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет
"Краснодар" проиграл "Хетафе" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф турнира.
Политика
Германия попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2».
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Происшествия
Во Владивостоке на пожаре погибли два человека
Общество
Число потенциально невыездных россиян-должников возросло до 25 млн
Количество ставших потенциально невыездными из-за долгов граждан РФ к ноябрю увеличилось примерно до 24-25 млн человек, среди них неплательщики по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД, сообщает в пятницу газета "Известия".
Экономика
Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране
На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Политика
Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Политика
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Политика
Собчак заступилась за Сокурова перед Кадыровым
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Общество
Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Политика
Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Политика
Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Экономика
Дмитрий Медведев оценил Алтайский край по минимальному размеру
К сожалению, наш регион премьер-министр Дмитрий Медведев оценил минимальным размером поощрения.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Энергетика
Оржель уличил «Нафтогаз» в махинациях с ценой на газ для украинцев
Министр энергетики Украины Алексей Оржель обвинил ряд компаний в искусственном повышении цены на газ для населения.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.