Политика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о заключении первой сделки в рамках торговой войны с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Решение США поможет избежать запланированного на 15 декабря повышения тарифов на китайские товары на сумму около $160 млрд.
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Bloomberg узнал о решении Трампа одобрить первую часть сделки с Китаем

РБК20:50

Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем

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Bloomberg: США и Китай достигли договорённости по торговой сделке

RT на русском15:18

Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем

Газета.Ru19:02

Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщают СМИ

РИА Новости16:52

США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

Известия15:38

Bloomberg: Трамп одобрил первый этап торговой сделки с КНР, чтобы не вводить новые пошлины

ТАСС18:06
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При тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

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Владимир Солодов высказался за распространения практики избрания по конкурсу на вакантную должность руководителей не только учреждений культуры, но и государственных должностей вплоть до заместителей министров.
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Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
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Футбол

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"Краснодар" проиграл "Хетафе" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф турнира.
Soccer.ru 15:20
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Германия попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2».
РБК 21:30
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Происшествия

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

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Происшествия

Во Владивостоке на пожаре погибли два человека

Российская газета 22:20
Общество

Число потенциально невыездных россиян-должников возросло до 25 млн

Количество ставших потенциально невыездными из-за долгов граждан РФ к ноябрю увеличилось примерно до 24-25 млн человек, среди них неплательщики по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД, сообщает в пятницу газета "Известия".
Интерфакс 17:41
Экономика

Экс-министр экономики Украины не исключил дефолта в стране

На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:05
Политика

Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
РИА Новости 19:10
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Политика

В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
РИА Новости 21:42
Политика

Собчак заступилась за Сокурова перед Кадыровым

Аргументы недели 00:00
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 08:05
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт 18:35
Общество

Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 22:00
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости 12:25
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Игромания.ру 08:45
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
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Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия 20:55
Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
Новый День 11:59
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Политика

Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
RT на русском вчера в 15:03
Происшествия

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
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Дмитрий Медведев оценил Алтайский край по минимальному размеру

К сожалению, наш регион премьер-министр Дмитрий Медведев оценил минимальным размером поощрения.
Алтапресс 19:50
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Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Новые автомобили 02:38
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Оржель уличил «Нафтогаз» в махинациях с ценой на газ для украинцев

Министр энергетики Украины Алексей Оржель обвинил ряд компаний в искусственном повышении цены на газ для населения.
Украина.ру 07:55
Общество

Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Известия 06:24
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