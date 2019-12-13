Политика

РБКРБКBloomberg узнал о решении Трампа одобрить первую часть сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем. Таким образом американский лидер намерен избежать необходимости ввести 15 декабря дополнительные пошлины на ряд товаров из Китая на сумму около $160 млрд.
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Politico: торгпред США и посол КНР в пятницу могут подписать проект части торговой сделки

ТАСС02:54

Bloomberg узнал о решении Трампа одобрить первую часть сделки с Китаем

РБКвчера в 20:50

Bloomberg: США и Китай достигли договорённости по торговой сделке

RT на русскомвчера в 15:18

СМИ: Проект нового торгового соглашения США и КНР подпишут в пятницу

REGNUMвчера в 22:28

Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 16:52

США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

Известиявчера в 15:38

Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем

Российская газетавчера в 18:35
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

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Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
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Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Коммерсантъ вчера в 17:20
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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«Адмирал Кузнецов» загорелся из-за мусора в трюме

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском 11 декабря в 12:06
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".
РИА Новости вчера в 12:25
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Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020»

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Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия 11 декабря в 16:54
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В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия 11 декабря в 13:42
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Панарин признан первой звездой четверга в регулярном чемпионате НХЛ

РИА Новости 03:00
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
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США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
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Возбуждено уголовное дело об убийстве обнаруженного в реке младенца

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Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
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Экономика

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
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Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом

Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Известия вчера в 12:47
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Челябинская область попала в топ-20 самых щедрых в медицине регионов

Плюсы и минусы присуждались регионам за объем расходов на медицину, уровень зарплат врачей и обеспеченности медиками на 10 тысяч населения, а также за показатель смертности.
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Общество

Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
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Гарик Харламов отомстит Асмус за интимные сцены в фильме

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Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в еврокубковой весне

Впервые с 2001 года ни один российский клуб не будет представлен в еврокубковой весне.
Vprognoze.ru 01:37
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
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