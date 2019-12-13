Президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем. Таким образом американский лидер намерен избежать необходимости ввести 15 декабря дополнительные пошлины на ряд товаров из Китая на сумму около $160 млрд.

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Политика Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.

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