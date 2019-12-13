Политика
КоммерсантъBloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Решение США поможет избежать запланированного на 15 декабря повышения тарифов на китайские товары на сумму около $160 млрд.
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Спорт
Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Общество
МЧС объявило о проверке в Иркутске сразу после отставки губернатора
В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России, которую возглавил заместитель главы ведомства Андрей Гурович, с целью проверить эффективность использования средств, выделенных для выплат компенсаций пострадавшим во время летнего паводка.
Общество
Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.
Кино
В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила Швеции на Кубке Первого канала
Сборная России уступила команде Швеции в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
Политика
Зеленский уверен в подписании нового контракта на транзит газа с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый контракт с РФ о транзите газа будет подписан, и считает, что главный вопрос — в его сроке действия.
Происшествия
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью ликвидирован
Пожарным удалось окончательно ликвидировать возгорание на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
Авто
3 невероятно глупых ошибки водителей при прогреве салона авто в мороз
Присаживаясь в остывший за морозную зимнюю ночь автомобиль, любому водителю хочется, чтобы салон прогрелся, как можно быстрее.
Общество
Продажи новогодних товаров резко сократились
На старте сезона россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек, спрос на гирлянды по сравнению с прошлым декабрем сократился на четверть, свидетельствуют данные «Платформы ОФД».
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Авто
Новая Kia Optima появилась у дилеров
Седан KIA Optima/K5 нового поколения, прием заказов на который начался в день презентации, 21 ноября, добрался до дилеров в Южной Корее.
Технологии
Avast назвал главные киберугрозы 2020 года
Главными киберугрозами 2020 года станут вредоносные письма, мобильные мошенничества, IoT-угрозы и ботнеты, следует из ежегодного доклада чешской компании Avast.
Авто
Kia показала новый фирменный логотип
Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
Здоровье
В Приморье открылись центры амбулаторной онкологической помощи
Два первых центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Политика
Правительство ЕАО сложило полномочия после отставки губернатора
Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) сложило полномочия после отставки губернатора региона Александра Левинталя, о которой было объявлено накануне, 12 декабря.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк резко негативно отреагировали на растиражированную желтой прессой новость о развитии у актрисы правостороннего паралича.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экономика
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Игры
Microsoft анонсировал новый Xbox Series X
Корпорация Microsoft показала дизайн своей будущей игровой консоли Xbox Series X, запуск которой намечен к концу 2020 года.
Экономика
Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге
Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Сокурова огорчил ответ Путина на его слова о Герое России Кадырове
Футбол
Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.