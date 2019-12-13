Политика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Решение США поможет избежать запланированного на 15 декабря повышения тарифов на китайские товары на сумму около $160 млрд.
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Bloomberg узнал о решении Трампа одобрить первую часть сделки с Китаем

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США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

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Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем

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Bloomberg: США и Китай достигли договорённости по торговой сделке

RT на русскомвчера в 15:18
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В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

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Сборная России уступила команде Швеции в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый контракт с РФ о транзите газа будет подписан, и считает, что главный вопрос — в его сроке действия.
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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью ликвидирован

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3 невероятно глупых ошибки водителей при прогреве салона авто в мороз

Присаживаясь в остывший за морозную зимнюю ночь автомобиль, любому водителю хочется, чтобы салон прогрелся, как можно быстрее.
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Два первых центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
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Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) сложило полномочия после отставки губернатора региона Александра Левинталя, о которой было объявлено накануне, 12 декабря.
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В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
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