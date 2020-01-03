Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаBloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
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Bloomberg рассказал об обстоятельствах приказа Трампа об убийстве Сулеймани

ТАСС04:07

Раскрыты обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Взгляд.ру01:19

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

РИА Новости02:35

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Российская газета02:10

Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря

Коммерсантъ02:01

Bloomberg раскрыл детали разработки операции США по убийству Сулеймани

RT на русском02:59

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

РБК00:47
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Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

REGNUM 02:07
Армия и оружие

Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада

«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
РБК 02:33
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru вчера в 18:46
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

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Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru вчера в 03:19
Авто

Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера

У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
АвтоВзгляд вчера в 00:30
Здоровье

Врач назвал легкий способ избавиться от стресса

РИА Новости 02:16
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Lenta.ru вчера в 13:52
Происшествия

В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка

РИА Новости 04:06
Общество

Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

ТАСС вчера в 21:33
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Политика

Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском вчера в 09:30
Происшествия

В Брянске задержали парня, трижды ударившего ножом мужчину

БрянскToday вчера в 14:33
Происшествия

В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Газета.Ru 01:54
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Российская газета вчера в 20:47
Армия и оружие

Южная Корея хочет отменить гауптвахту в армии

В Сеуле хотят, чтобы этот рост был обоснованным и приемлемым.
News.ru 03:53
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 02 января в 04:31
Политика

В 2020 году будет введена обязательная фотофиксация техосмотра машин

Правила об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей вступит в силу на территории России с июня 2020 года.
Российская газета 03:23
Происшествия

При пожаре в общежитии в Воронеже пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном общежитии в Воронеже из здания эвакуировали свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:04
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 53

Ранее сообщалось о 43 погибших. В 90 районах страны с кануна Нового года идут сильные дожди, многие реки вышли из берегов.
RT на русском 04:10
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости вчера в 01:29
Авто

Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis

Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году.
Дни24 01 января в 01:15
Хоккей

Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Вести.Ru 02 января в 17:58
Происшествия

Карлос Гон утверждает, что сбежал из-под ареста сам

Ранее в СМИ утверждалось, что Гона, находящегося под домашним арестом, 29 декабря вынесли в кофре для аудиоаппаратуры музыканты.
Вести.Ru 03:03
Армия и оружие

Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

Вести.Ru вчера в 17:34
Общество

Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год

Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Газета.Ru 03:42
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Майк Пенс
Американский политик
48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
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