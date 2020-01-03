Армия и оружие
Российская газетаBloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
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Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Армия и оружие
Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада
«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Авто
Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера
У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
Здоровье
Врач назвал легкий способ избавиться от стресса
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Происшествия
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Политика
Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Происшествия
В Брянске задержали парня, трижды ударившего ножом мужчину
Происшествия
В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Армия и оружие
Южная Корея хочет отменить гауптвахту в армии
В Сеуле хотят, чтобы этот рост был обоснованным и приемлемым.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Политика
В 2020 году будет введена обязательная фотофиксация техосмотра машин
Правила об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей вступит в силу на территории России с июня 2020 года.
Происшествия
При пожаре в общежитии в Воронеже пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при пожаре в девятиэтажном общежитии в Воронеже из здания эвакуировали свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 53
Ранее сообщалось о 43 погибших. В 90 районах страны с кануна Нового года идут сильные дожди, многие реки вышли из берегов.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Авто
Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis
Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Происшествия
Карлос Гон утверждает, что сбежал из-под ареста сам
Ранее в СМИ утверждалось, что Гона, находящегося под домашним арестом, 29 декабря вынесли в кофре для аудиоаппаратуры музыканты.
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).