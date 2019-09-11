Президент США Дональд Трамп рассматривал ослабление санкций в отношении Ирана, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон решительно выступил против такого шага. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных источников.

СМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану

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