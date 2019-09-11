Политика
Rambler News ServiceСМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривал ослабление санкций в отношении Ирана, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон решительно выступил против такого шага. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных источников.
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СМИ: Трамп уволил Болтона из-за разногласий по смягчению антииранских санкций
Коммерсантъвчера в 13:23
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Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Вечерняя Москва 02:01
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Общество
В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2
Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("Кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика
Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Космос
Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.
Ин-спейс.ру вчера в 12:25
Экономика
Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок
В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Коммерсантъ вчера в 15:32
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан
Пользователи соцсетей разместили кадры прибытия Хабиба Нурмагомедова и его команды в аэропорт Махачкалы, где его встретили председатель Правительства и министр спорта Дагестана.
Новое дело 00:31
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Орлова, Орбакайте и Полторак провели вечер вместе
Не всегда в будний вечер хочется побыстрее вернуться домой.
Телепрограмма вчера в 02:50
Космос
Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов
В NASA уточнили, что потенциально опасными признаются космические тела, которые приблизились к Земле на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (приблизительно 7 млн км).
МИР 24 вчера в 08:19
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Порошенко отреагировал на роспуск ЦИК Украины
Бывший украинский президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко высказался по поводу информации о роспуске ЦИК Украины.
Газета.Ru 02:15
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Армия и оружие
В Великобритании назвали самое опасное оружие России
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Недвижимость
Цены на жилье в новостройках вырастут в Санкт-Петербурге
Причина - изменение себестоимости строительства домов В течение двух-трех лет в Санкт-Петербурге поднимутся цены на жилье в новостройках, уверены эксперты.
АиФ Санкт-Петербург 01:40
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Наука
Из-за таяния вечной мерзлоты в арктической зоне появились «оазисы»
Со временем нарушенная вечная мерзлота в процессе таяния начала отдавать почве элементы минерального питания, которые содержались в глубоких мерзлых слоях, и это обогатило почвы.
Портал Поиск вчера в 07:24
Политика
США ввели санкции в отношении двух сотрудников СК РФ по Сургуту
В Вашингтоне считают, что они замешаны в коррупции и нарушении прав человека Госдеп США ввел санкции в отношении руководителя Следственного комитета в городе Сургут Владимира Ермолаева и старшего следователя того же отдела Степана Ткача, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 10 сентября в 12:26
Происшествия
Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса
Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.
News.ru 10 сентября в 11:50