Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривал ослабление санкций в отношении Ирана, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон решительно выступил против такого шага. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных источников.
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Bloomberg: Трамп уволил Болтона после обсуждения идеи смягчения санкций против Ирана

ТАССвчера в 12:54

Bloomberg узнало о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану

RT на русскомвчера в 12:17

Названа возможная причина отставки Болтона

Lenta.ruвчера в 12:12

СМИ: Трамп уволил Болтона из-за разногласий по смягчению антииранских санкций

Коммерсантъвчера в 13:23

Главной причиной увольнения помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона могли стать разногласия по Ирану

Эхо Москвывчера в 13:00

СМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по поводу Ирана

Известиявчера в 12:17

Трамп и Болтон имели разногласия по вопросу Ирана, сообщил Bloomberg

Газета.Ruвчера в 16:47
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Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Вечерняя Москва 02:01
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Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Общество

В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2

Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("Кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика

Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Космос

Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода

Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.
Ин-спейс.ру вчера в 12:25
Экономика

Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок

В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Культура

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Происшествия

Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ

Коммерсантъ вчера в 15:32
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан

Пользователи соцсетей разместили кадры прибытия Хабиба Нурмагомедова и его команды в аэропорт Махачкалы, где его встретили председатель Правительства и министр спорта Дагестана.
Новое дело 00:31
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Известия 00:53
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Орлова, Орбакайте и Полторак провели вечер вместе

Не всегда в будний вечер хочется побыстрее вернуться домой.
Телепрограмма вчера в 02:50
Космос

Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов

В NASA уточнили, что потенциально опасными признаются космические тела, которые приблизились к Земле на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (приблизительно 7 млн км).
МИР 24 вчера в 08:19
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

Порошенко отреагировал на роспуск ЦИК Украины

Бывший украинский президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко высказался по поводу информации о роспуске ЦИК Украины.
Газета.Ru 02:15
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Армия и оружие

В Великобритании назвали самое опасное оружие России

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Недвижимость

Цены на жилье в новостройках вырастут в Санкт-Петербурге

Причина - изменение себестоимости строительства домов В течение двух-трех лет в Санкт-Петербурге поднимутся цены на жилье в новостройках, уверены эксперты.
АиФ Санкт-Петербург 01:40
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Наука

Из-за таяния вечной мерзлоты в арктической зоне появились «оазисы»

Со временем нарушенная вечная мерзлота в процессе таяния начала отдавать почве элементы минерального питания, которые содержались в глубоких мерзлых слоях, и это обогатило почвы.
Портал Поиск вчера в 07:24
Политика

США ввели санкции в отношении двух сотрудников СК РФ по Сургуту

В Вашингтоне считают, что они замешаны в коррупции и нарушении прав человека Госдеп США ввел санкции в отношении руководителя Следственного комитета в городе Сургут Владимира Ермолаева и старшего следователя того же отдела Степана Ткача, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 10 сентября в 12:26
Происшествия

Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса

Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.
News.ru 10 сентября в 11:50
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Джон Болтон
Американский политик
Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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