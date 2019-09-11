Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривал ослабление санкций в отношении Ирана, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон решительно выступил против такого шага. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных источников.
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Bloomberg: Трамп уволил Болтона после обсуждения идеи смягчения санкций против Ирана

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Названа возможная причина отставки Болтона

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СМИ: Трамп уволил Болтона из-за разногласий по смягчению антииранских санкций

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Трамп и Болтон имели разногласия по вопросу Ирана, сообщил Bloomberg

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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 19:44, Вашингтон
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Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа.
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Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.
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