РИА НовостиBloomberg: Турция намерена отказаться от доллара при расчетах за российские энергоносителиПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить во время встречи с Владимиром Путиным оплату российских энергоносителей в местной валюте, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.РИА НовостиОдновременно стороны рассматривают и рубль в качестве валюты для механизма оплаты, сообщает Bloomberg в среду, 20 июля.ПрофильРоссия является крупнейшим поставщиком энергоносителей для Турции.ВедомостиПредполагается, что турецкие лиры, полученные Москвой, затем можно будет использовать для закупки товаров в Турции.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПрофильПрофильRuposters.ruSolenka.infoФАНVSE42.RUРидусКапитал страныНародные новостиИзвестияNeftegaz.ruРязань.ЛайфYakutsk.ruРамблерРБКПодробнее о событииBloomberg: Турция намерена отказаться от доллара при расчетах за российские энергоносителиРИА Новости06:41РФ и Турция планируют избавиться от доллара и евроNVL20:33Bloomberg узнал о возможном отказе Турции от доллара при расчетах за газРБК04:55Россия и Турция откажутся от доллара в своих расчетахProfinance.ru00:53Bloomberg заявил о намерении Турции платить за газ России в лирах вместо долларовLenta.ru05:23На встрече в Иране президенты РФ и Турции договорились полностью избавиться от доллара и евроВ Татарстане19:36Россия и Турция намерены избавиться от доллара и евроРидус18:08Показать ещёОценить366Поделиться