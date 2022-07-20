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Bloomberg: Турция намерена отказаться от доллара при расчетах за российские энергоносители

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить во время встречи с Владимиром Путиным оплату российских энергоносителей в местной валюте, пишет Bloomberg
 со ссылкой на источники.
РИА Новости
Одновременно стороны рассматривают и рубль в качестве валюты для механизма оплаты, сообщает Bloomberg в среду, 20 июля.
Профиль
Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей для Турции.
Ведомости
Предполагается, что турецкие лиры, полученные Москвой, затем можно будет использовать для закупки товаров в Турции.
РИА Новости

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Bloomberg: Турция намерена отказаться от доллара при расчетах за российские энергоносители
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