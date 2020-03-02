Армия и оружие

МонаВистаМонаВистаBloomberg: Турция впервые использовала рой дронов в Сирии

В Сирии турецкая армия против правительственных сил страны впервые использовала "рой дронов". Об этом со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщает Bloomberg.
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Подробнее о событии

Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии

Piter.tv08:35

Bloomberg: Турция впервые применила «беспрецедентное» число дронов в Сирии

Газета.Ru08:53

Турция впервые применила в бою «рой дронов»

Национальная служба новостей08:48

Турция впервые применила «рой дронов»

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Турция развернула в Сирии «рой дронов»

Lenta.ru08:13

Турция применила в Сирии «рой боевых дронов». СМИ предупреждают об опасности «прямой конфронтации с Россией»

Фонтанка.Ру07:49

Bloomberg сообщил о первом использовании «роя дронов» Турцией в Сирии

РБК07:05
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Sports.ru вчера в 09:30
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Общественники устроили встречу с подозреваемыми в подготовке бойни в школе №14

В Саратове общественники организовали в СИЗО большую встречу с подростками, которых задержали за подготовку к массовому убийству в школе №14.
Четвертая Власть 09:27
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Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Президент Турции отметил, что надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным.
Политика Сегодня 07:00
Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Коммерсантъ 10:55
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В Госдуме рассказали о новых поправках Путина в Конституцию

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что глава государства предложил на рассмотрение Госдумы свой блок поправок в Конституцию заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Ужесточение санкций против дебоширов не облегчает ситуацию на транспорте, следует ввести полный запрет на продажу алкогольных напитков в поездах дальнего следования и самолетах.
РБК 09:45
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Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
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Убийцу блогерши, найденной в чемодане, приговорили к 9 годам

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Недавно, правда, дочь актрисы Анна Заворотнюк отправилась отдыхать в Италию.
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Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
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В Петербурге врачи обсудили принудительную госпитализацию

Не хочешь – заставим По словам Александра Пантелеева, главного фтизиатра Санкт-Петербурга, пациенты с социально опасными заболеваниями должны госпитализироваться принудительно, потому что интересы общества должны быть выше прав конкретного безответственного гражданина.
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Общество

Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве

"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:35
Финансы

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
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Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА заявил, что не может дождаться противостояния со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.
RT на русском 10:12
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

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На «Евровидении» Эстонию представит подопечный Киркорова

На портале эстонского государственного телерадиовещания ERR рассказали, что певец Уку Сувисте представит Эстонию на «Евровидение-2020».
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В российском регионе собрались ввести налог на собак

Депутаты Якутии и власти региона намерены обсудить введение налога или сбора с владельцев собак, чтобы компенсировать траты на борьбу с бродячими животными.
Lenta.ru 00:51
Общество

Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму

Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Live24 09:46
Происшествия

Всех заложников в торговом центре на Филиппинах освободили

РБК 08:30
Биатлон

CAS дал МОКу сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) в течение суток предоставить объяснение поддельных подписей в документах по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Известия 09:38
Авто

АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus

«АвтоВАЗ» отзывает в России 10 655 автомобилей LADA Vesta, LADA XRay и LADA Largus для замены обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (ВУТ).
Автоновости дня 02:28
Армия и оружие

Ракету для ЗРК «Бук» собственного производства испытали в Белоруссии

Белорусские военные провели первые лётные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318 для ЗРК «Бук-МБ».
News.ru 28 февраля в 08:59
Общество

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Российская газета вчера в 13:45
Футбол

Александр Кержаков: «Обе команды сыграли в свою силу. Малком поможет „Зениту“»

«Зенит» сыграл так, как мог с тем составом, который он имел. И «Локомотив» так же: очень неплохо в обороне и хуже в атаке.
Фонтанка.Ру 07:45
Политика

Пит Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Пит Буттиджич вышел из президентской гонки в США. Об этом сообщили журналисты из The New York Times.
Piter.tv 01:13
Политика

Глава МВД Турции назвал число прибывших в Грецию беженцев

Более 117 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции и Греции.
Известия 10:46
Политика

В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу

11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
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Футбол

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Газета.Ru 08:41
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В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
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