Армия и оружие
МонаВистаBloomberg: Турция впервые использовала рой дронов в Сирии
В Сирии турецкая армия против правительственных сил страны впервые использовала "рой дронов". Об этом со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщает Bloomberg.
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Футбол
«Краснодар» нанес 1 удар в первом тайме матча с «Уфой»
Происшествия
Общественники устроили встречу с подозреваемыми в подготовке бойни в школе №14
В Саратове общественники организовали в СИЗО большую встречу с подростками, которых задержали за подготовку к массовому убийству в школе №14.
Политика
Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции отметил, что надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным.
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Политика
В Госдуме рассказали о новых поправках Путина в Конституцию
Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что глава государства предложил на рассмотрение Госдумы свой блок поправок в Конституцию заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Общество
В МВД предложили запретить продажу спиртного в поездах и самолетах
Ужесточение санкций против дебоширов не облегчает ситуацию на транспорте, следует ввести полный запрет на продажу алкогольных напитков в поездах дальнего следования и самолетах.
Политика
Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
Происшествия
Убийцу блогерши, найденной в чемодане, приговорили к 9 годам
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк может отправиться на лечение в Италию
Недавно, правда, дочь актрисы Анна Заворотнюк отправилась отдыхать в Италию.
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Здоровье
В Петербурге врачи обсудили принудительную госпитализацию
Не хочешь – заставим По словам Александра Пантелеева, главного фтизиатра Санкт-Петербурга, пациенты с социально опасными заболеваниями должны госпитализироваться принудительно, потому что интересы общества должны быть выше прав конкретного безответственного гражданина.
Общество
Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве
"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей", - говорится в сообщении.
Финансы
Курс евро достиг 75 рублей впервые за год
Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
Футбол
Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»
Полузащитник московского ЦСКА заявил, что не может дождаться противостояния со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
Музыка
На «Евровидении» Эстонию представит подопечный Киркорова
На портале эстонского государственного телерадиовещания ERR рассказали, что певец Уку Сувисте представит Эстонию на «Евровидение-2020».
Общество
В российском регионе собрались ввести налог на собак
Депутаты Якутии и власти региона намерены обсудить введение налога или сбора с владельцев собак, чтобы компенсировать траты на борьбу с бродячими животными.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Биатлон
CAS дал МОКу сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) в течение суток предоставить объяснение поддельных подписей в документах по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Авто
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus
«АвтоВАЗ» отзывает в России 10 655 автомобилей LADA Vesta, LADA XRay и LADA Largus для замены обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (ВУТ).
Армия и оружие
Ракету для ЗРК «Бук» собственного производства испытали в Белоруссии
Белорусские военные провели первые лётные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318 для ЗРК «Бук-МБ».
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Футбол
Александр Кержаков: «Обе команды сыграли в свою силу. Малком поможет „Зениту“»
«Зенит» сыграл так, как мог с тем составом, который он имел. И «Локомотив» так же: очень неплохо в обороне и хуже в атаке.
Политика
Пит Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Пит Буттиджич вышел из президентской гонки в США. Об этом сообщили журналисты из The New York Times.
Политика
Глава МВД Турции назвал число прибывших в Грецию беженцев
Более 117 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции и Греции.
Политика
В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу
11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
Футбол
Казань примет матч за Суперкубок УЕФА
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.