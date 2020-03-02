Армия и оружие

МонаВистаМонаВистаBloomberg: Турция впервые использовала рой дронов в Сирии

В Сирии турецкая армия против правительственных сил страны впервые использовала "рой дронов". Об этом со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Турция впервые применила «рой дронов»

Рамблер09:17

Турция применила в Сирии «рой боевых дронов». СМИ предупреждают об опасности «прямой конфронтации с Россией»

Фонтанка.Ру07:49

Турция впервые применила в бою «рой дронов»

Национальная служба новостей08:48

Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии

Piter.tv08:35

Турция развернула в Сирии «рой дронов»

Lenta.ru08:13

Bloomberg: Турция впервые применила «беспрецедентное» число дронов в Сирии

Газета.Ru08:53

Bloomberg сообщил о первом использовании «роя дронов» Турцией в Сирии

РБК07:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова

"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Газета.Ru 08:58
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Футбол

Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА 2023 года

Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
РБК 09:12
Политика

Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Общество

Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда

В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда.
Lenta.ru 08:02
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 08:51
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru 01:25
Происшествия

СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
РИА Новости 07:51
Спорт

Минспорта РФ восстановило аккредитацию ВФЛА

Министерство спорта РФ приняло решение восстановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики.
Спорт-Экспресс 08:54
Политика

Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
РИА Новости 07:36
Здоровье

В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Российская газета 08:32
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Происшествия

В ОНК заявили о признании расстрелявшего солдат Шамсутдинова вменяемым

RT на русском 07:57
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

В ДТП в Москве погиб бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев, сообщил РИА "Новости" руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
Газета.Ru 07:50
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
iReactor 08:49
Общество

В Ростове чиновники заказали стриптизера на корпоратив

В интернет попало видео из Ростова-на-Дону, где вокруг чиновницы танцует стриптизер на корпоративе по случаю Дня работника торговли, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 09:04
Происшествия

СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Российская газета 06:40
Происшествия

Заложников в ТЦ на Филиппинах освободили

Коммерсантъ 08:03
Политика

Талибы объявили о возобновлении военных действий в Афганистане

Боевики террористической организации "Талибан" заявили, что возобновляют военные действия против правительственных сил Афганистана, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:09
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Общество

Выявлены новые виды телефонного мошенничества

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новые виды телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят в банки, представляются сотрудниками службы и требуют предоставить конфиденциальные данные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:43
Энергетика

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
ТАСС 08:20
Общество

Установлены возможные участники убийства Листьева

Бывшие следователи, которые вели уголовное дело об убийстве Листьева, утверждают, что им удалось установить личности участников преступления.
ФедералПресс 08:31
Происшествия

Из Фонтанки достали тело курсанта

Piter.tv 09:06
Общество

В Петербурге начались испытания подлодки «Волхов»

Швартовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов" начались в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба "Адмиралтейских верфей" - предприятия, на котором строится подлодка.
РИА Новости 08:14
Экономика

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Коммерсантъ 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное