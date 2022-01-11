КоммерсантъBloomberg: UniCredit заинтересован в приобретении банка «Открытие»Итальянская банковская группа UniCredit заинтересована в поглощении российского банка «Открытие».КоммерсантъВ августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора.ForbesВ августе Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка «Открытие».ForbesПредправления банка Михаил Задорнов заявлял в интервью телеканалу «Россия 24» в декабре, что предпродажная подготовка продолжается по обоим направлениям.ВедомостиЧитать далееСвернутьРБКРБКForbesПодробнее о событииBloomberg узнал о желании итальянского UniCredit купить «ФК Открытие»Ведомости12:50Bloomberg: UniCredit заинтересован в приобретении банка «Открытие»Коммерсантъ12:32Bloomberg: UniCredit заинтересован в покупке банка «Открытие»ТАСС11:17Bloomberg: UniCredit интересуется покупкой российского банка «Открытие»Lenta.ru11:59Итальянский UniCredit интересуется покупкой российского банка «Открытие» - источникFinam.Ru11:52Bloomberg узнал об интересе UniCredit к покупке банка «Открытие»РБК11:19Bloomberg заявил об интересе UniCredit к покупке банка «Открытие»Компания12:16Показать ещёОценить11Поделиться