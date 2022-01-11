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Bloomberg: UniCredit заинтересован в приобретении банка «Открытие»

Итальянская банковская группа UniCredit заинтересована в поглощении российского банка «Открытие».
Коммерсантъ
В августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора.
Forbes
В августе Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка «Открытие».
Forbes
Предправления банка Михаил Задорнов заявлял в интервью телеканалу «Россия 24» в декабре, что предпродажная подготовка продолжается по обоим направлениям.
Ведомости

Подробнее о событии

Bloomberg узнал о желании итальянского UniCredit купить «ФК Открытие»
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Bloomberg: UniCredit заинтересован в приобретении банка «Открытие»
Коммерсантъ12:32
Bloomberg: UniCredit заинтересован в покупке банка «Открытие»
ТАСС11:17
Bloomberg: UniCredit интересуется покупкой российского банка «Открытие»
Lenta.ru11:59
Итальянский UniCredit интересуется покупкой российского банка «Открытие» - источник
Finam.Ru11:52
Bloomberg узнал об интересе UniCredit к покупке банка «Открытие»
РБК11:19
Bloomberg заявил об интересе UniCredit к покупке банка «Открытие»
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