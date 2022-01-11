КоммерсантъBloomberg: UniCredit заинтересован в приобретении банка «Открытие»Итальянская банковская группа UniCredit заинтересована в поглощении российского банка «Открытие».КоммерсантъТАСС отправил запрос в российское подразделение UniCredit и Банк России.ТАССВ августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора.ForbesВ августе Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка «Открытие».ForbesЧитать далееСвернутьРБКРБКForbesРамблерПодробнее о событииBloomberg: итальянская UniCredit проявила интерес к поглощению банка «Открытие»ПРАЙМ14:33Bloomberg узнал о желании итальянского UniCredit купить «ФК Открытие»Ведомости12:50Bloomberg: UniCredit заинтересован в приобретении банка «Открытие»Коммерсантъ12:32Bloomberg заявил об интересе UniCredit к покупке банка «Открытие»Компания12:16Bloomberg: UniCredit интересуется покупкой российского банка «Открытие»Lenta.ru11:59Bloomberg узнал об интересе UniCredit к покупке банка «Открытие»РБК11:19Bloomberg: UniCredit заинтересован в покупке банка «Открытие»ТАСС11:17Показать ещёОценить23Поделиться