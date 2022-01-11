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Bloomberg: UniCredit заинтересован в приобретении банка «Открытие»

Итальянская банковская группа UniCredit заинтересована в поглощении российского банка «Открытие».
Коммерсантъ
ТАСС отправил запрос в российское подразделение UniCredit и Банк России.
ТАСС
В августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора.
Forbes
В августе Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка «Открытие».
Forbes

Подробнее о событии

Bloomberg: итальянская UniCredit проявила интерес к поглощению банка «Открытие»
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Bloomberg заявил об интересе UniCredit к покупке банка «Открытие»
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