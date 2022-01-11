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Bloomberg: UniCredit заинтересован в приобретении банка «Открытие»

Итальянская банковская группа UniCredit заинтересована в поглощении российского банка «Открытие».
Коммерсантъ
Итальянский банк Unicredit захотел купить российский госбанк «Открытие» и уже готовится приступить к due diligence (независимая оценка объекта — прим.
Lenta.ru
По информации Bloomberg
, группа наняла консультанта для изучения бухгалтерии и ожидает, что проверка будет завершена в течение нескольких недель.
Коммерсантъ
В августе Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка «Открытие».
Forbes

Подробнее о событии

СМИ сообщили об интересе UniCredit к покупке банка «Открытие»
Forbes12:44
Bloomberg: UniCredit заинтересован в приобретении банка «Открытие»
Коммерсантъ12:32
Bloomberg: UniCredit интересуется покупкой российского банка «Открытие»
Lenta.ru11:59
Bloomberg заявил об интересе UniCredit к покупке банка «Открытие»
Компания12:16
Итальянский UniCredit интересуется покупкой российского банка «Открытие» - источник
Finam.Ru11:52
Bloomberg узнал об интересе UniCredit к покупке банка «Открытие»
РБК11:19
Bloomberg: UniCredit заинтересован в покупке банка «Открытие»
ТАСС11:17

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