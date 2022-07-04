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Bloomberg: Uniper ведет переговоры с властями ФРГ о финансовой помощи в объеме €9 млрд

Правительство ФРГ и энергоконцерн Uniper ведут переговоры о предоставлении экстренной помощи германской компании в размере €9 млрд.
ТАСС
По словам источников Bloomberg, правительство страны также допускает введение ряда мер, среди которых кредиты, участие в акционерном капитале и перекладывание части резкого роста расходов на потребителей.
Lenta.ru
По оценкам аналитиков, опрошенных агентством, ограничение российских поставок газа обходится Uniper в 30 миллионов евро в день.
РИА Новости
Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
РИА Новости

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