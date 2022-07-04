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Bloomberg: Uniper ведет переговоры с властями ФРГ о финансовой помощи в объеме €9 млрд

Правительство ФРГ и энергоконцерн Uniper ведут переговоры о предоставлении экстренной помощи германской компании в размере €9 млрд.
ТАСС
По оценкам аналитиков, опрошенных агентством, ограничение российских поставок газа обходится Uniper в 30 миллионов евро в день.
РИА Новости
На данный момент Uniper замещает недостающие запасы по значительно более высокой цене.
ТАСС
4 июля агентство Reuters информировало, что власти ФРГ планируют включить меры для спасения газовых компаний в закон об энергетической безопасности.
ТАСС

Подробнее о событии

СМИ: газовый концерн Uniper SE ведет переговоры с правительством ФРГ о помощи в размере €9 млрд
Национальная служба новостей14:21
СМИ: Uniper запросил у правительства Германии девять миллиардов евро
Общественная служба новостей14:38
Bloomberg: Uniper запросил у правительства ФРГ финансовую помощь в размере до 9 млрд евро
Lenta.ru14:34
Энергогигант Uniper запросил у правительства Германии 9 млрд евро
ИА Красная Весна14:28
Bloomberg: Uniper попросил у правительства ФРГ финансовую помощь в размере до €9 млрд
RT на русском14:48
Блумберг: Uniper попросил у правительства ФРГ финансовую помощь до девяти миллиардов евро
РИА Новости14:10
Bloomberg: Uniper ведет переговоры с властями ФРГ о финансовой помощи в объеме €9 млрд
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